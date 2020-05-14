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М. Кержаков: «Хотим доиграть РПЛ, чтобы не было кривотолков о чемпионстве»

14 мая 2020, 01:15

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, чем занимается во время самоизоляции и высказался за то, чтобы доиграть чемпионат России.

У нас пять дней в неделю командные тренировки по видеосвязи, суббота и воскресенье — выходные. Есть командный чат, общаемся с ребятами в нём. Если не касаться спортивной темы, то я учусь готовить, приобрёл казан, готовлю мясо, картошку с овощами, простые блюда, но на огне приятнее и вкуснее. Что касается сериалов, то смотрю «Последний танец» про Майкла Джордана. Последняя книга — «Время жить и время умирать» у Ремарка. Смотрю фильмы с ребёнком, стараюсь самостоятельно изучать английский язык.

Хочется уже на поле, тренировки дома остаются, но на поле — совсем другое. Но вратарю нужно, чтобы кто-то был с ним, хотя бы бил в руки, в стороны. Мы настроены доигрывать сезон, чтобы не было кривотолков по поводу нашего чемпионства, все игроки «Зенита» согласятся с этим.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев также заявил, что клуб предпочёл бы доиграть сезон.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
14 мая в 11:27
Чемпионат нужно доиграть, но чемпионство Зенита в любом случае будет самым обсуждаемым в тарасовке событием
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
14 мая в 11:05
Молчим-молчим ,о наш повелитель ! И рта не смеем открыть ! )))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
14 мая в 11:02
Да чего там ?! У нас кривотолки идут и когда кто-нибудь заслуженно чемпионом становится ! Эка невидаль !
Nekit92
Nekit92 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
14 мая в 10:49
Ну он знает как было в 90х. Можно верить
oFANATo
oFANATo ответ Nekit92 (раскрыть)
14 мая в 10:24, ред.
Пятое место объявленное в кабинете никому будет не интересно, а вот когда чемпиона объявят в кабинете кривотолки будут на всю оставшуюся жизнь. К гадалке не ходи.)))
PS. Спасибо что передал мне
привет от великалепный великий цска цска самый титулованный красно синий воин итд итп))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
14 мая в 09:47
Что такое 9 очков ??
У Зенита например 3 гостевые игры...ЦСКА,Ростов,Ахмат....
У ЦСКА в РПЛ в Москве 6 лет не выигрывали с 2014-го года...
У Ростова в РПЛ в Ростове 6 лет не выигрывали с 2014-го года...
У Ахмата в РПЛ в гостях 5 лет не выигрывали с 2015-го года....

А если учесть ещё что играть в Краснодаре..с командой стремящейся впервые попасть в групповой этап ЛЧ - то слова Миши Кержакова о чемпионстве как о свершившемся факте - очень и очень неуместны и преждевременны....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
14 мая в 09:29
Отрыв в 9 очков - ещё не гарантия титула....
По поводу "чемпион известен ещё до начала чемпионата" - не возводи напраслину....
Тут не какие нибудь Италии,Франции,Германии......где медали можно вручать в первом туре...
Здесь 4 последних сезона - 4 разных чемпиона......
Legend 6
Legend 6 ответ LOpp (раскрыть)
14 мая в 09:18
Да, он же так и написал "нашего чемпионства" 😂😂😂
Все понятно, судьи не дадут Локо или Краснодару подняться на первую строчку.
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 08:22
посмотрим как будет))мяч круглый))
Литейный 4
Литейный 4
14 мая в 07:49
Обязательно доиграем и поставим кого надо на место.
kastites
kastites
14 мая в 07:36
Миша на лавке доиграет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 07:08
Что характерно, середняки и часть внутриМКАДных против доигрывания. Но при этом поднимут вой про назначенного чемпиона. Поэтому лучше доиграть...
ABir
ABir
14 мая в 05:55
Пора уже доигрывать
Иван Тасминский
Иван Тасминский
14 мая в 05:55
Да всё равно будут, отсутствие мозга вообще никак нельзя законтрить, что доигрывай, что не доигрывай чемпионат. Придут тут всякие, Миллер занёс чемодан, Вилков подсуживает и т.д.
ermak6848
ermak6848
14 мая в 05:41
Мы как болельщики тоже желаем увидеть концовку Чемпионата
112910415
112910415
14 мая в 05:36
принять решение, проработать протоколы, - и сказать судье, чтоб свистел !
LOpp
LOpp
14 мая в 04:15
Чемпион был известен ещё до начала чемпионата
zsb1961
zsb1961
14 мая в 03:05
Доиграть нужно!
ziborock
ziborock
14 мая в 03:01
Мишаня в прошлом сезоне сыграл за Зенит одну игру и получил золотую медальку!)
В этом сезоне у него 8 игр!)))
Nekit92
Nekit92 ответ oFANATo (раскрыть)
14 мая в 02:11, ред.
Ага и ваше 5 место объявит в кабинете(ибо можно на 6 свалиться). К гадалке не ходи великалепный великий цска цска самый титулованный красно синий воин итд итп))
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
14 мая в 01:48
Зенит Чемпион!!!
Однозначно.....
и тихо у меня тут,это вам не там....
oFANATo
oFANATo
14 мая в 01:36
Кривотолки будут если чемпионат не доиграют, а Дюков чемпиона объявит в кабинете.
К гадалке не ходи Миша.
oFANATo
oFANATo ответ Poll big (раскрыть)
14 мая в 01:35
Это не Саша, это Миша.
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 01:35
О том, что зенит станет чемпионом уверенно говорили Гена Орлов, медведевы всякие ещё в начале чемпионата и Мишаня сейчас уверяет нас об этом.
Poll big
Poll big
14 мая в 01:16
Правильно сказал Саша.
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