М. Кержаков: «Хотим доиграть РПЛ, чтобы не было кривотолков о чемпионстве»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, чем занимается во время самоизоляции и высказался за то, чтобы доиграть чемпионат России.
У нас пять дней в неделю командные тренировки по видеосвязи, суббота и воскресенье — выходные. Есть командный чат, общаемся с ребятами в нём. Если не касаться спортивной темы, то я учусь готовить, приобрёл казан, готовлю мясо, картошку с овощами, простые блюда, но на огне приятнее и вкуснее. Что касается сериалов, то смотрю «Последний танец» про Майкла Джордана. Последняя книга — «Время жить и время умирать» у Ремарка. Смотрю фильмы с ребёнком, стараюсь самостоятельно изучать английский язык.
Хочется уже на поле, тренировки дома остаются, но на поле — совсем другое. Но вратарю нужно, чтобы кто-то был с ним, хотя бы бил в руки, в стороны. Мы настроены доигрывать сезон, чтобы не было кривотолков по поводу нашего чемпионства, все игроки «Зенита» согласятся с этим.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев также заявил, что клуб предпочёл бы доиграть сезон.
PS. Спасибо что передал мне
привет от великалепный великий цска цска самый титулованный красно синий воин итд итп))
PS. Спасибо что передал мне
привет от великалепный великий цска цска самый титулованный красно синий воин итд итп))
У Зенита например 3 гостевые игры...ЦСКА,Ростов,Ахмат....
У ЦСКА в РПЛ в Москве 6 лет не выигрывали с 2014-го года...
У Ростова в РПЛ в Ростове 6 лет не выигрывали с 2014-го года...
У Ахмата в РПЛ в гостях 5 лет не выигрывали с 2015-го года....
А если учесть ещё что играть в Краснодаре..с командой стремящейся впервые попасть в групповой этап ЛЧ - то слова Миши Кержакова о чемпионстве как о свершившемся факте - очень и очень неуместны и преждевременны....
У Зенита например 3 гостевые игры...ЦСКА,Ростов,Ахмат....
У ЦСКА в РПЛ в Москве 6 лет не выигрывали с 2014-го года...
У Ростова в РПЛ в Ростове 6 лет не выигрывали с 2014-го года...
У Ахмата в РПЛ в гостях 5 лет не выигрывали с 2015-го года....
А если учесть ещё что играть в Краснодаре..с командой стремящейся впервые попасть в групповой этап ЛЧ - то слова Миши Кержакова о чемпионстве как о свершившемся факте - очень и очень неуместны и преждевременны....
По поводу "чемпион известен ещё до начала чемпионата" - не возводи напраслину....
Тут не какие нибудь Италии,Франции,Германии......где медали можно вручать в первом туре...
Здесь 4 последних сезона - 4 разных чемпиона......
По поводу "чемпион известен ещё до начала чемпионата" - не возводи напраслину....
Тут не какие нибудь Италии,Франции,Германии......где медали можно вручать в первом туре...
Здесь 4 последних сезона - 4 разных чемпиона......
Все понятно, судьи не дадут Локо или Краснодару подняться на первую строчку.
Все понятно, судьи не дадут Локо или Краснодару подняться на первую строчку.
В этом сезоне у него 8 игр!)))
В этом сезоне у него 8 игр!)))
Однозначно.....
и тихо у меня тут,это вам не там....
Однозначно.....
и тихо у меня тут,это вам не там....
К гадалке не ходи Миша.
К гадалке не ходи Миша.