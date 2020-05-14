М. Кержаков: «Хотим доиграть РПЛ, чтобы не было кривотолков о чемпионстве»

Голкипер «Зенита» рассказал, чем занимается во время самоизоляции и высказался за то, чтобы доиграть чемпионат России.

У нас пять дней в неделю командные тренировки по видеосвязи, суббота и воскресенье — выходные. Есть командный чат, общаемся с ребятами в нём. Если не касаться спортивной темы, то я учусь готовить, приобрёл казан, готовлю мясо, картошку с овощами, простые блюда, но на огне приятнее и вкуснее. Что касается сериалов, то смотрю «Последний танец» про Майкла Джордана. Последняя книга — «Время жить и время умирать» у Ремарка. Смотрю фильмы с ребёнком, стараюсь самостоятельно изучать английский язык.

Хочется уже на поле, тренировки дома остаются, но на поле — совсем другое. Но вратарю нужно, чтобы кто-то был с ним, хотя бы бил в руки, в стороны. Мы настроены доигрывать сезон, чтобы не было кривотолков по поводу нашего чемпионства, все игроки «Зенита» согласятся с этим.