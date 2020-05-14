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Кирьяков: «Даже в моё время шутили, что Германия без футбола погибнет»

14 мая 2020, 03:01

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал скорое возобновление футбольного сезона в Германии.

Бундеслига — это большая финансовая машина. Там всё завязано на контрактах с ТВ и остальными спонсорами. Думаю, экономическая составляющая сыграла свою роль в принятии решения о возобновлении немецкого чемпионата. Кроме того, ситуация с вирусом в стране улучшается. Ну и даже в моё время шутили, что Германия без футбола погибнет. Болельщики уже настолько соскучились, что готовы смотреть матчи хотя бы по телевизору.

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galem72
galem72
14 мая в 10:56
Уж кто-кто а Германия со своей всесторонне мощно развитой экономикой без футбола точно не погибнет.
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 08:24
посмотрим))) а французы пусть рыдают))
112910415
112910415
14 мая в 05:38
да и мы посмотрим не без удовольствия !
ЮЗИК
ЮЗИК
14 мая в 05:38
Через два дня оживёт
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 05:20
Недолго ждать осталось.
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 05:03
Да и нам будет, что смотреть.
Опасный хулиган
Опасный хулиган ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 мая в 04:25
Пусть лучше пукают, чем чихают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 03:13
Бесплатно там даже не чихнут, тем более миллионеры...
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