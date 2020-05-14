Кирьяков: «Даже в моё время шутили, что Германия без футбола погибнет»

Экс-нападающий сборной России прокомментировал скорое возобновление футбольного сезона в Германии.

Бундеслига — это большая финансовая машина. Там всё завязано на контрактах с ТВ и остальными спонсорами. Думаю, экономическая составляющая сыграла свою роль в принятии решения о возобновлении немецкого чемпионата. Кроме того, ситуация с вирусом в стране улучшается. Ну и даже в моё время шутили, что Германия без футбола погибнет. Болельщики уже настолько соскучились, что готовы смотреть матчи хотя бы по телевизору.