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Червиченко: «Думаю, возобновление Бундеслиги пройдёт гладко»

14 мая 2020, 01:55

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возобновлении чемпионата Германии. Напомним, федерация футбола страны приняла решение доиграть сезон с 16 мая.

Думаю, в Бундеслиге всё пройдёт гладко. В Германии народ дисциплинированный. Сама эпидемия у них прошла в достаточно лёгком режиме. Насколько я знаю от людей, которые там живут, многие ограничительные меры уже сняты. Считаю, что и наш чемпионат без зрителей можно было бы уже возобновить. Не думаю, что футболисты на поле как-то сильно друг друга перезаражают. Главное, проводить тестирования, и всё будет нормально.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
14 мая в 08:12
В Германии всегда все гладко.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 мая в 06:40
Никто особо и не сомневался
112910415
112910415
14 мая в 05:37
гарантировать нельзя, надеяться надо
ДАША Д
ДАША Д
14 мая в 05:34
Америку он нам не открыл.
ОПС
ОПС
14 мая в 05:13
Пусть даже без зрителей, но футбол будет!
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 04:59
С одной стороны молодцы, что возобновляют с другой фубол без зрителей теряет свою зрелищность да и мотивация у игроков другая а то, что всё пройдёт гладко это однозначно, немцы сто раз просчитали.
mihaluch
mihaluch
14 мая в 03:31
Но играть без зрителей как-то не привычно.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 мая в 02:16
Вся надежда на немецкий ordnung.
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