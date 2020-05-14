Червиченко: «Думаю, возобновление Бундеслиги пройдёт гладко»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возобновлении чемпионата Германии. Напомним, федерация футбола страны приняла решение доиграть сезон с 16 мая.

Думаю, в Бундеслиге всё пройдёт гладко. В Германии народ дисциплинированный. Сама эпидемия у них прошла в достаточно лёгком режиме. Насколько я знаю от людей, которые там живут, многие ограничительные меры уже сняты. Считаю, что и наш чемпионат без зрителей можно было бы уже возобновить. Не думаю, что футболисты на поле как-то сильно друг друга перезаражают. Главное, проводить тестирования, и всё будет нормально.