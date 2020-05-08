«Барселона» хочет сократить зарплатную ведомость на 230 млн евро

1588926932

сегодня, 11:35

«Барселона» готовит бюджет на следующий сезон, учитывая финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса.

В прошлом году бюджет каталонцев составлял 1 миллиард 47 миллионов евро, причем 680 млн евро (65% от бюджета) уходило на зарплаты. В следующем году бюджет «Барселоны» составит 750 млн евро.

Отмечается, что зарплатная ведомость будет урезана на 230 млн евро и составит 450 млн евро. Однако неизвестно, как каталонцы сократят оклады игрокам. Самый логичный и легкий вариант — договориться о снижении зарплат с футболистами, имеющими действующие контракты. Но в соглашениях есть прописанные выплаты, поэтому непонятно, как урезать зарплаты. Возможно, «Барселона» попытается договориться с лидерами команды, которые получают наибольшие зарплаты. Но и это будет непросто.

«Сине-гранатовые» хотят сократить затраты на всех уровнях. К примеру, расходы на переезды. Ранее стало известно, что «Барселона» потеряла от коронавируса 120-140 млн евро.