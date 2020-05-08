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«Барселона» хочет сократить зарплатную ведомость на 230 млн евро

сегодня, 11:35

«Барселона» готовит бюджет на следующий сезон, учитывая финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса.

В прошлом году бюджет каталонцев составлял 1 миллиард 47 миллионов евро, причем 680 млн евро (65% от бюджета) уходило на зарплаты. В следующем году бюджет «Барселоны» составит 750 млн евро.

Отмечается, что зарплатная ведомость будет урезана на 230 млн евро и составит 450 млн евро. Однако неизвестно, как каталонцы сократят оклады игрокам. Самый логичный и легкий вариант — договориться о снижении зарплат с футболистами, имеющими действующие контракты. Но в соглашениях есть прописанные выплаты, поэтому непонятно, как урезать зарплаты. Возможно, «Барселона» попытается договориться с лидерами команды, которые получают наибольшие зарплаты. Но и это будет непросто.

«Сине-гранатовые» хотят сократить затраты на всех уровнях. К примеру, расходы на переезды. Ранее стало известно, что «Барселона» потеряла от коронавируса 120-140 млн евро.

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Все комментарии
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 12:25
    cevin cigan
    cevin cigan
    сегодня в 12:18
    Начните с гномяры!!! Опять пострадают бедолаги барсуки,а халявщик будет руки потирать!
    амурец
    амурец
    сегодня в 12:15
    сократить зарплату игрокам? гном тогда две ложки себе вставит
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 12:10
    это не реально))) ваша звезда убежит)))
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 12:10
    Месси хочет все больше и больше, ему фиг урежешь.
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 11:51
    Гномяре половину плотют?))
    матос
    матос
    сегодня в 11:48
    Хоббит шуметь начнет ))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 11:42
    Всем сократят а гному добавят.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 11:37
    Продать гнома и все проблемы
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