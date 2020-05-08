«Барселона» и призрак банкротства

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сегодня, 21:30

Разнорабочий обвел вокруг пальца, а пандемия добивает. Детали – на «Соккер.ру».

Хорхе, как и его отец – обычные строители. Скорее даже разнорабочие, что на выходных муровали семейный дом в пригороде. Но среди многочисленных внуков деда Эусебио оказался один гениальный. Дом давно заперли и покинули, на улице он выделяется только высоким забором и вторым, достроенным позже, этажом. Речь о семейном доме Лионеля Месси, конечно же.

Хорхе – его отец, который давно уже не работает с кирпичами, а считает миллионы, ведь является агентом сына-футболиста. И человеком, которого суд посчитал организатором обмана испанских властей на миллионы евро, за что Лионель наказан условным сроком и огромным штрафом. В тот момент футболист злился не на своего отца, прятавшего деньги, а на каталонский клуб – якобы не защитили.

Как семья решила компенсировать финансовые потери? Запросили уникальные условия по новому контракту. Если бы у «Барселоны» был сильный руководитель, а не Бартомеу и тринадцать непонятных директоров с миллионами евро зарплаты в год, то Хорхе Месси – строитель из Росарио, не смог выбить для своего сына зарплату в размере 86.9 млн евро в год, не считая бонусов. Однако Хосеп уступил, хотя все футбольные финансисты в один голос говорили: «Каталонцы подписали себе приговор».

Эксперты не ошиблись, просто конец пришел быстрее, чем думали – из-за пандемии. И большие дяди не выручат. Например, вчера власти Нидерландов ошарашили тамошние клубы: заявлено, что не собираются пускать зрителей на трибуны, пока не найдут вакцину от коронавируса. А это год, полтора или даже дольше, никто не знает. Команды и лиги, которые слепо идут на поводу у чиновников, что в бизнесе не разбираются – те тратят деньги, а не зарабатывают, рискуют обанкротиться.

«Барселона», когда Ла Лига вернется, часть потерянных денег компенсирует, но сейчас вынуждена экстренно планировать сокращение расходов. На планете ни один клуб не отстегивает футболистам больше, чем каталонский. Зарплаты составляют 65 % расходов «Барселоны», средний оклад — 12.284 млн долларов в год. Во многом благодаря контракту с Месси, причем учтите, что Лионель еще и держит Бартомеу за шею.

Целый следующий сезон аргентинец сможет шантажировать президента «Барселоны» уходом, поскольку его нынешний контракт лишь до лета 2021 года — через год Лионель будет свободным агентом. Другие игроки поняли, что тактика шантажа работает – выбили жирные контракты. Причем по соглашениям нельзя резко уменьшить зарплаты, а нынешние урезание позволило «Барселоне» не стать банкротом, но является временным.

Через месяц-другой Месси потребует 100% оклада. За ним последуют остальные. А Бартомеу настолько гениальный, что не только отдал за форварда Брайтуэйта 18 млн евро, но и выдал тому контракт до 2024 года. Это почти так же круто, как соглашение с Дембеле до 2022 – в команде человек с огромной зарплатой, который как чемодан без ручки, ведь в современном мире за его контракт никто и сто миллионов не заплатит, а «Барселона» отдала больше.

Трансферные проколы, слабая комплектация состава – Месси требует новичков, причем дорогих, вроде Лаутаро и Неймара, неудачи команды в Лиге чемпионов – нет премиальных УЕФА , вместе с главным минусом финансовой деятельности – выдачей Лионелю такой зарплаты, что остальные от нее отталкиваются и просят надбавку, как Тер Штеген сейчас, привели к коллапсу системы, которая буквально пару месяцев назад хвасталась оборотом.

Сейчас же мечтают не стать банкротами через пару лет. Да, у «Барселоны» всегда есть «золотой билет» — можно летом выставить Месси на трансфер. Но этого никто не сделает, хотя единственное расставание решит большинство проблем. С другой стороны, сам аргентинец уходить явно не желает, ведь ему в других командах придется доказывать готовность, а в «Барселоне» — диктует условия. Бартомеу уже не рад, что оказался президентом в такое сложное время?

А поскольку несогласие с его политикой высказали ближайшие соратники – директора уволились и ушли в оппозицию, то не исключено, что в итоге на Хосепа повесят финансовый крах самого богатого клуба мира. «Барселона» ведь не невероятно прибыльная, а именно доходная – обороты были высокими, но расходы часто необдуманные. Нельзя было раздувать зарплаты до таких размеров.

Говорят, что для спасения «Барселоны» нужно сократить расходы на 230 млн евро. Огромные деньги, ведь общий фонд на оплату труда – в районе 680 млн евро, то есть собираются урезать зарплаты на треть. Сделать это можно лишь в одном случае: сокращая количество людей с высокими зарплатами в заявке. При этом из-за приостановки сезона «Барселона» потеряет минимум 120-140 млн евро, а если власти запретят проход на трибуны до следующего года – потери продолжатся.

Великие клубы зарабатывают в дни матчей, для каталонцев речь о 19 % от оборота, или о 159.2 млн евро – согласно свежему отчету солидной конторы «Deloitte». Сейчас же автоматически падают коммерческие доходы – рекламный рынок просел. Чтобы собрать 230 млн евро, у Бартомеу есть только два пути. Первый – продавать футболистов. Но этот ход припас на черный день, когда Месси топнет ногой и прикажет привезти Лаутаро и Неймара.

Но какими деньгами заплатить им всем зарплаты? «Барселона» в худшем положении, чем даже «Реал» или «Ювентус». Там тоже огромные расходы, но эти клубы хитрее выстроили свои системы. Перес зарабатывает неприлично много годами. Туринцы тратят много на Роналду, но даже Буффону платят копейки. А у «Барселоны» много игроков сомнительного уровня получают больше, чем Джанлуиджи после возвращения в Турин. Конкуренты хитрее, поэтому им будет проще выжить.

А «Барселону» предупреждали, но каталонцы не прислушались. Вина, конечно, на Бартомеу – не верил, что уйдет Неймар, но глупо потратил 222 млн евро. У Сетьена нет команды для легкой победы в финале ЛЧ , хотя вложились в состав щедро. Также Хосеп проиграл на переговорах обычному строителю из Росарио – за Месси не стоят профессиональные футбольные дельцы с колоссальным опытом, как Райола у Златана, или Мендеш у Роналду. Президент «Барселоны» подорвал финансовую систему клуба в споре со строителем.

Нет сомнений, что многие рабочие умнее многих футбольных чиновников – успех никогда не является мерилом масштаба личности. Эта мысль особо актуальна 8 мая, когда подписали капитуляцию в войне, где немецкой стороной правил никчемный, психически нездоровый и откровенно никакой человек, умевший только орать глупости с трибуны. Бартомеу не привнес в мир столько страданий, но кто сказал, что он отвечает занимаемой должности?

Если в «Ювентусе» остальным объяснили, что Роналду – особенный, хоть и новичок, и в константу состав поверил – у Недведа и Паратичи нет проблемы с переговорами по новым контрактам, никто не требует больше и больше, то в «Барселоне» гармоничного вознаграждения по контрактам не видим. Логических ошибок у Бартомеу в созданной им же системе полно. Например, не может основной вратарь тер Штеген быть тринадцатым по окладу. Это ненормально, Марк-Андре часто спасает.

Как следствие – аппетиты у всех выросли, а выхода не видно, ведь нужно параллельно и урезать расходы на 230 млн евро, и заплатить за Лаутаро с Неймаром – примерно столько же. Ситуация сложная, желания игроков идти на урезание окладов не видно – временно помогли, но дальше вступят юристы, которые скажут – требования Бартомеу незаконные, ведь на руках у каждого хитрый контракт.

Как «Барселоне» найти 230 млн евро? Коутиньо надо продавать только у «Ньюкасл». Вдобавок можно отправить туда же Умтити, однако сразу нужно покупать защитника, а толковые сейчас дорогие, как и форварды. Можно почистить состав, но заявка «Барселоны» не очень длинная – если расставаться с Артуром, Фирпо, Умтити, Коутиньо, Семеду, Ракитичем и Видалем, то нужно сразу найти сотни миллионов на новичков.

А Бартомеу настолько гениальный, что не догадался продать Турана. После того, как турецкий скандалист разорвал в январе контракт с «Истанбул Башакшехиром», именно каталонцы платят Арде зарплату. Причем контракт истекает летом, «Барселона» еще и не сможет выручить деньги, расставшись с хавбеком, который давно уже не входит в планы тренеров испанского клуба. Из таких «мелочей» и вырастают долги.

Урезать зарплаты на треть в такой компании, как ФК «Барселона», невозможно. Отдадут Месси в другой клуб – проиграют выборы президента, которые ждут в недалеком будущем. В команде есть парочка игроков с огромными окладами, но они важны в основе. Продать молодежь – Фати, Тодибо, Фирпо, Артура, Дембеле или Де Йонга, за огромные деньги не получится. Ни один из списка, даже Френки, не вырос в цене за этот сезон.

Проще говоря, «Барселона» или предпринимает волевой шаг, прощается с Месси летом – объясняя решение тем, что клуб важнее, чем один игрок, или живет в кредит. Узнав достаточно о мастерстве менеджера Бартомеу, можете понять, какой вариант выберет. У кредиторов в 2020 году не будет отбоя, так что «Барселона» наберет долгов под нехорошие проценты. Жаль клуб, который такую развязку не заслужил, но не жаль людей, которые не думали, а делали.

Месси заслуживал дикую зарплату, но до определенной отметки. Когда ему заплатили на тридцать миллионов евро больше, чем «Ювентус» — Роналду, то перешагнули черту, при которой «Барселона» защищена на случай финансовых кризисов. Сейчас именно такой, причем футбольный – пустые трибуны, простой, огромные финансовые потери. Каталонцы не были готовы, а теперь откровенно не знают, что делать. Месси может уйти бесплатно через год, но с ним даже нельзя сейчас продлить соглашение.

Фанаты самой «Барселоны», не говоря о футболистах, не поймут, если клуб, которому надо урезать расходы примерно на 230 млн евро, выдаст под сотню миллионов евро в год в руки одному человеку, пусть даже легенде. А вот требовать у футболистов спасти «Барселону» урезанием окладов навсегда странно – наемные работники, многие – востребованные, им незачем перекрывать ошибки Бартомеу, теряя миллионы, которые для клуба зарабатывает не президент, а именно игроки.

Мыльный пузырь может лопнуть. Такого в современной истории футбола еще не было, у самого богатого клуба мира огромные проблемы.