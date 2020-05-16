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Врач «Локомотива» рассказал о состоянии Фарфана, заболевшего коронавирусом

вчера, 21:53

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о состоянии нападающего команды Джефферсона Фарфана, который заразился коронавирусом.

Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость, появились кашель и температура. Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии, был поставлен диагноз «вирусная пневмония» и взят мазок.

На тестирование ушло три дня, сегодня оно показало положительный результат на COVID-19. Мы начали активное лечение, надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки.

Фарфан стал первым заразившимся футболистом в клубах российской Премьер-Лиги.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 22:34
Придется Дюкову отвечать за поспешное решение вернуть всех легионеров и возобновить чемпионат раньше времени.
beefs
beefs
вчера в 22:20
вот она - первая ласточка
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:53
Здоровья парню.
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