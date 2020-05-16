Врач «Локомотива» рассказал о состоянии Фарфана, заболевшего коронавирусом

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о состоянии нападающего команды , который заразился коронавирусом.

Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость, появились кашель и температура. Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии, был поставлен диагноз «вирусная пневмония» и взят мазок.

На тестирование ушло три дня, сегодня оно показало положительный результат на COVID-19. Мы начали активное лечение, надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки.