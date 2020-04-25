Акинфеев — самый преданный игрок в топ-10 лигах Европы

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сегодня, 15:04

Известный портал transfermarkt опубликовал свежий рейтинг самых преданных футболистов среди десяти лучших европейских чемпионатов.

На первом месте оказался голкипер ЦСКА , вторым стал защитник «Сент-Этьена» , а третьим — форвард «Барселоны» .

В первую десятку также вошли: («Ювентус»), Марсело («Реал»), «(Эспаньол»), («Зюлте-Варегем»), («Вильярреал»), («Реал») и («Сассуоло»).