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Акинфеев — самый преданный игрок в топ-10 лигах Европы

сегодня, 15:04

Известный портал transfermarkt опубликовал свежий рейтинг самых преданных футболистов среди десяти лучших европейских чемпионатов.

На первом месте оказался голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, вторым стал защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен, а третьим — форвард «Барселоны» Лионель Месси.

В первую десятку также вошли: Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Марсело («Реал»), Хави Лопес «(Эспаньол»), Сэмми Боссут («Зюлте-Варегем»), Бруно Сориано («Вильярреал»), Серхио Рамос («Реал») и Франческо Маньянелли («Сассуоло»).

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:13
Эта информация примерно такого же характера как " А скольким девушкам Юра вы предлагали руку и сердце и предлагали ли вообще. Сколько вам отказали и по какой причине?? То , что вас интересует не может в принципе иметь никакого официального подтверждения, а значит не может иметь даже минимальной достоверности. В лучшем случае это инсайд. А , значит, вы спокойно можете сами придумать любую легенду на этот счет и поверить в нее. Тем более это все не имеет никакого отношения к теме преданности Акинфеева клубу, воспитавшему его.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:09
Гражданин Юрий! А вам не пришло в голову почитать название темы.? Речь идет о патриотизме игроков по СРОКУ выступления за свой клуб. Где там подсчет числа матчей? Удивительно как можно в фанатских очках, хотя вы себя позиционируете как нейтральный гражданин ,так искажать суть темы. Вас же никто не призывает стать патриотом ЦСКА , или почитателем Акинфеева. Вас просто призывают признать очевидное. Неужели это так трудно? Меня это удивляет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:01
Меня больше интересует другой вопрос, на который бы хотелось узнать ответ от футбольных "меломанов" - знатоков. Какие команды из Европы приглашали ( и приглашали ли вообще ) Акинфеева в свои ряды, кому он отказал и по какой причине. Есть такая статистика ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 20:57
Причем тут " приятно" ? Подсчитали количество матчей за свою команду, их оказалось больше всех у Акинфеева , только и всего. Все объективно, результат основан на голых цифрах.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:52
Так у них вратари - в основном лавочники Спартака и Зенита. Уважаю Ростов, но вратарская позиция там никогда не была топовой.
Сп62
Сп62
сегодня в 19:54
Здесь всегда одно из двух: либо игрок очень нужен своей команде, либо он не нужен другим командам. Выбирай, что хочешь.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:50, ред.
Акинфеев — самый преданный игрок в топ-10 лигах Европы

В 4 года отец привел Игоря на первую тренировку в юношескую школу ЦСКА. Мальчик был младше других учеников на два года, но сразу попросил, чтобы его поставили вместо вратаря. У него получалось ловить мячи на лету. Его первый тренер Дезидерий Ковач уже после второй тренировки заявил, что мальчик непременно будет отличным голкипером.

В 7 лет Игоря Акинфеева приняли в ДЮСШ ЦСКА.

Игорь стал Капитаном клуба ЦСКА (Москва). Провёл более ста матчей за сборную России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России (2005).

6-кратный чемпион России — 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16
6-кратный обладатель Кубка России — 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13.
7-кратный обладатель Суперкубка России — 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018.
Обладатель Кубка УЕФА — 2004/05.
Red blu
Red blu
сегодня в 19:42
Респект и уважение Акинфееву.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:20
Месси среди них моложе всех, но легенду 43 гинер не отпустит до возраста Буффона.
Конечно, если его самого новый владелец конюшни держать станет...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
сегодня в 19:12
Давай вернемся к теме. Установлен рейтинг преданности клубу. Согласен? Составлен не РПЛ, а Европой. Согласен? Все объективно? А теперь по поводу твоей ростовской гордости. А не напомнишь ли мне, хлебороб донской - сколько твои "казаки" выгребли из сетки в ОДНОЙ только игре в Питере. Что то я запамятовал. Тебе, хлебороб, есть чем гордиться и есть о чем мечтать. Такого вратаря как Игорь у казаков не было и, видимо, не будет. Завидуй молча.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:49
Завидная преданность!
Я горд, что такой фуболист, Человек! выступает за ЦСКА!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:39
заслужил Игорь своей игрой
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:09
Игорю Акинфееву-Респект! За верность - ЦСКА!!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:28
serh62 да узбагойся!)))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:22
Приятно, что забугорный портал на первое место поставил россиянина.
Ещё одно достижение Игоря.Удачи !
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:22, ред.
43 раза преданный своей защитой...
serh62
serh62 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
сегодня в 17:13
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 16:39
    Самый преданный и самый дырявый.Обожаю Игоря,он только в этом сезоне от Ростова шесть штук получил)))!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 15:40
    таких не много но они есть!!!
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 15:39
    Милан Вьештица в 2007-м застраховал Игоря от опрометчивых поступков упав ему на колено.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 15:38
    А разве Акинфеев играл в топ - чемпионатах ?
    Или наш продажный футбол , где все места расписаны заранее , теперь тоже стал топовым ?
    Не верю !
    112910415
    112910415
    сегодня в 15:19
    цифры всегда объективны
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 15:16
    Флаг ему в руки, красавчик.
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 15:08
    А рейтинг самых легкомысленных вероятнее всего возглавляет гей Кристина,ищущий новые вызовы в кабинетах всего мира)
    qgjw2u5wxr9m
    qgjw2u5wxr9m
    сегодня в 15:08
    Поздравляем Игоря с преданностью.
    13ROS13
    13ROS13
    сегодня в 15:07
    Это очень хорошо.
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