Акинфеев — самый преданный игрок в топ-10 лигах Европы

Известный портал transfermarkt опубликовал свежий рейтинг самых преданных футболистов среди десяти лучших европейских чемпионатов.
На первом месте оказался голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, вторым стал защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен, а третьим — форвард «Барселоны» Лионель Месси.
В первую десятку также вошли: Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Марсело («Реал»), Хави Лопес «(Эспаньол»), Сэмми Боссут («Зюлте-Варегем»), Бруно Сориано («Вильярреал»), Серхио Рамос («Реал») и Франческо Маньянелли («Сассуоло»).
В 4 года отец привел Игоря на первую тренировку в юношескую школу ЦСКА. Мальчик был младше других учеников на два года, но сразу попросил, чтобы его поставили вместо вратаря. У него получалось ловить мячи на лету. Его первый тренер Дезидерий Ковач уже после второй тренировки заявил, что мальчик непременно будет отличным голкипером.
В 7 лет Игоря Акинфеева приняли в ДЮСШ ЦСКА.
Игорь стал Капитаном клуба ЦСКА (Москва). Провёл более ста матчей за сборную России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России (2005).
6-кратный чемпион России — 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16
6-кратный обладатель Кубка России — 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13.
7-кратный обладатель Суперкубка России — 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018.
Обладатель Кубка УЕФА — 2004/05.
В 4 года отец привел Игоря на первую тренировку в юношескую школу ЦСКА. Мальчик был младше других учеников на два года, но сразу попросил, чтобы его поставили вместо вратаря. У него получалось ловить мячи на лету. Его первый тренер Дезидерий Ковач уже после второй тренировки заявил, что мальчик непременно будет отличным голкипером.
В 7 лет Игоря Акинфеева приняли в ДЮСШ ЦСКА.
Игорь стал Капитаном клуба ЦСКА (Москва). Провёл более ста матчей за сборную России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России (2005).
6-кратный чемпион России — 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16
6-кратный обладатель Кубка России — 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13.
7-кратный обладатель Суперкубка России — 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018.
Обладатель Кубка УЕФА — 2004/05.
Конечно, если его самого новый владелец конюшни держать станет...
Конечно, если его самого новый владелец конюшни держать станет...
Я горд, что такой фуболист, Человек! выступает за ЦСКА!
Я горд, что такой фуболист, Человек! выступает за ЦСКА!
Ещё одно достижение Игоря.Удачи !
Ещё одно достижение Игоря.Удачи !
Или наш продажный футбол , где все места расписаны заранее , теперь тоже стал топовым ?
Не верю !
Или наш продажный футбол , где все места расписаны заранее , теперь тоже стал топовым ?
Не верю !