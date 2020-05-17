ГлавнаяНовости

Серия А придумает новый протокол безопасности для возобновления сезона

сегодня, 13:10

Сообщается, что Федерация футбола Италии и власти страны разработают новый протокол безопасности для возобновления сезона. 

Вчера FIGC и правительство Италии подписали медицинский протокол для возобновления групповых тренировок. Однако этот протокол очень сильно раскритиковали клубы, так как там присутствовал пункт, который гласил, что если коронавирусом заболеет хотя бы один футболист, то весь клуб должен будет уйти на 2-недельный карантин, что фактически лишает шансы клуба на дальнейшее участие в чемпионате. 

Серия А и Ассоциация футболистов разработали свой собственный протокол безопасности, сегодня его предоставят правительству Италии для рассмотрения.

Напомним, что Серия А возобновится 13 июня.

Все новости
Федеральная прокуратура посетила тренировочный центр «Наполи»
Сегодня, 15:15 Комментарии3
Все игроки «Лечче» получили отрицательный результат на наличие коронавируса
Сегодня, 14:57 Комментарии2
Кессье вернулся в Италию
Сегодня, 12:49 Комментарии5
ESPN показал, как игроки и тренеры Бундеслиги дают послематчевые интервью
Вчера, 22:12 ФотоКомментарии3
Статую Ибрагимовича после актов вандализма перенесут в другое место
Вчера, 21:27 ФотоКомментарии8
ОфициальноВ «Удинезе» не выявлено случаев заражения коронавирусом
Вчера, 21:06 ФотоКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 13:55
в спорах рождается истина
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:49
На тщательную проверку а там видно будет.
VIPded
VIPded
сегодня в 13:30
Почитаем...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:22
Скорее всего на карантин отправят только заболевшего.
Abris
Abris
сегодня в 13:12
Наверное это пригодится.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:12
посмотрим, что они придумают ещё
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:11
Жизнь требует изменений
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100