Серия А придумает новый протокол безопасности для возобновления сезона

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сегодня, 13:10

Сообщается, что Федерация футбола Италии и власти страны разработают новый протокол безопасности для возобновления сезона.

Вчера FIGC и правительство Италии подписали медицинский протокол для возобновления групповых тренировок. Однако этот протокол очень сильно раскритиковали клубы, так как там присутствовал пункт, который гласил, что если коронавирусом заболеет хотя бы один футболист, то весь клуб должен будет уйти на 2-недельный карантин, что фактически лишает шансы клуба на дальнейшее участие в чемпионате.

Серия А и Ассоциация футболистов разработали свой собственный протокол безопасности, сегодня его предоставят правительству Италии для рассмотрения.

Напомним, что Серия А возобновится 13 июня.