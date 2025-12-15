«Кристал Пэлас» – КуПС: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1765807295

сегодня, 17:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Кристал Пэлас» – КуПС, который состоится 18 декабря 2025 года.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» является одной из самых ярких команд Лиги конференций и многие от нее ожидали большего, чем девять набранных баллов в пяти турах. Тем не менее, представитель АПЛ идет на девятом месте и в случае победы в последнем туре имеет огромны шансы войти в топ-8, что дает прямую путевку в 1/8 финала. Хозяева настроены на победу, которая лишит шансов соперника на попадание в плей-офф.

14 декабря «Кристал Пэлас» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:3), а 11 числа одолел в Лиге конференций «Шелбурн» на выезде (3:0).

КуПС

КуПС находится в очень сложном положении, ведь занимает 25 место с шестью баллами и отстает от ближайших соперников на один балл. Команда в последнем туре играет на выезде против «Кристал Пэлас» и ее устроит лишь победа, чтобы пробиться в плей-офф, во что на данный момент верится с трудом. Тем не менее, у гостей есть шанс, и они обязательно попытаются им воспользоваться, ведь возможность продлить свое выступление в Лиге конференций еще остается.

11 декабря КуПС сыграл вничью с «Лозанной» (1:1), а ранее проиграл на своем поле «Оулу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Кристал Пэлас» – 1.16

Ничья – 7.5

Победит КуПС – 19

Статистика

КуПС проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах

«Кристал Пэлас» выиграл три домашних матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз