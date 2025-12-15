Top.Mail.Ru
«Кристал Пэлас» – КуПС: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 17:01
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Кристал Пэлас» – КуПС, который состоится 18 декабря 2025 года.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» является одной из самых ярких команд Лиги конференций и многие от нее ожидали большего, чем девять набранных баллов в пяти турах. Тем не менее, представитель АПЛ идет на девятом месте и в случае победы в последнем туре имеет огромны шансы войти в топ-8, что дает прямую путевку в 1/8 финала. Хозяева настроены на победу, которая лишит шансов соперника на попадание в плей-офф.

14 декабря «Кристал Пэлас» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:3), а 11 числа одолел в Лиге конференций «Шелбурн» на выезде (3:0).

КуПС

КуПС находится в очень сложном положении, ведь занимает 25 место с шестью баллами и отстает от ближайших соперников на один балл. Команда в последнем туре играет на выезде против «Кристал Пэлас» и ее устроит лишь победа, чтобы пробиться в плей-офф, во что на данный момент верится с трудом. Тем не менее, у гостей есть шанс, и они обязательно попытаются им воспользоваться, ведь возможность продлить свое выступление в Лиге конференций еще остается.

11 декабря КуПС сыграл вничью с «Лозанной» (1:1), а ранее проиграл на своем поле «Оулу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Кристал Пэлас» – 1.16
  • Ничья – 7.5
  • Победит КуПС – 19

Статистика

  • КуПС проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах
  • «Кристал Пэлас» выиграл три домашних матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить, на победу «Кристал Пэлас» с форой (-2), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что команда из АПЛ мощно проведет заключительный тур и не оставит шансов и надежд своему сопернику.

