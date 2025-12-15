«Кристал Пэлас» – КуПС: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Кристал Пэлас» – КуПС, который состоится 18 декабря 2025 года.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» является одной из самых ярких команд Лиги конференций и многие от нее ожидали большего, чем девять набранных баллов в пяти турах. Тем не менее, представитель АПЛ идет на девятом месте и в случае победы в последнем туре имеет огромны шансы войти в топ-8, что дает прямую путевку в 1/8 финала. Хозяева настроены на победу, которая лишит шансов соперника на попадание в плей-офф.
14 декабря «Кристал Пэлас» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:3), а 11 числа одолел в Лиге конференций «Шелбурн» на выезде (3:0).
КуПС
КуПС находится в очень сложном положении, ведь занимает 25 место с шестью баллами и отстает от ближайших соперников на один балл. Команда в последнем туре играет на выезде против «Кристал Пэлас» и ее устроит лишь победа, чтобы пробиться в плей-офф, во что на данный момент верится с трудом. Тем не менее, у гостей есть шанс, и они обязательно попытаются им воспользоваться, ведь возможность продлить свое выступление в Лиге конференций еще остается.
11 декабря КуПС сыграл вничью с «Лозанной» (1:1), а ранее проиграл на своем поле «Оулу» (1:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Кристал Пэлас» – 1.16
- Ничья – 7.5
- Победит КуПС – 19
Статистика
- КуПС проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах
- «Кристал Пэлас» выиграл три домашних матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах
Прогноз
Поставить, на победу «Кристал Пэлас» с форой (-2), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что команда из АПЛ мощно проведет заключительный тур и не оставит шансов и надежд своему сопернику.