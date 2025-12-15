«Лозанна» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч Лиги конференций

1765807062

сегодня, 16:57

Представляем обзор линий и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Лозанна» – «Фиорентина», который состоится 18 декабря 2025 года.

«Лозанна»

Клуб из Швейцарии пропустил всего три мяча в пяти турах, но набрал лишь восемь пунктов. «Лозанна» занимает 16 место с восемью баллами и отстает от нынешнего соперника на один пункт. Даже поражение при определенных раскладах может оставить клуб в плей-офф. Встреча обещает быть яркой и интересной.

14 декабря «Лозанна» сыграла вничью на выезде с «Базелем» (0:0), а 11 числа с таким же счетом завершила игру с КуПС (0:0) в Лиге Конференций.

«Фиорентина»

«Фиорентина» проиграла уже два финала Лиги конференций, но не оставляет надежд забрать этот трофей в красивый город Флоренцию и занимают текущее 11 место с девятью баллами. Вряд ли коллектив даже в случае поражения вылетит, а вот шансы перейти в Серию В у клуба могут появиться, ведь «фиалки» не выиграли ни одного тура и идут последними.

14 декабря «Фиорентина» на своем поле проиграла «Вероне» (1:2), а 11 декабря победила киевское «Динамо» (2:1) в Лиге конференций.

Котировки

Победит «Лозанна» – 3.35

Ничья – 3.55

Победит «Фиорентина» – 2.12

Статистика

«Фиорентина» выиграла лишь одну игру из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести домашних матчей «Лозанны» завершились исходом «обе забьют»

Три последних матча «Фиорентины» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на победу «Лозанны», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.35. Предполагаем, что хозяева воспользуются кризисной ситуацией в стане соперника и одержит победу, обойдя «Фиорентину» на два пункта в итоговой турнирной таблице.