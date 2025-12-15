«Лозанна» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч Лиги конференций

Представляем обзор линий и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Лозанна» – «Фиорентина», который состоится 18 декабря 2025 года.
«Лозанна»
Клуб из Швейцарии пропустил всего три мяча в пяти турах, но набрал лишь восемь пунктов. «Лозанна» занимает 16 место с восемью баллами и отстает от нынешнего соперника на один пункт. Встреча обещает быть яркой и интересной.
14 декабря «Лозанна» сыграла вничью на выезде с «Базелем» (0:0), а 11 числа с таким же счетом завершила игру с КуПС (0:0) в Лиге Конференций.
«Фиорентина»
«Фиорентина» проиграла уже два финала Лиги конференций, но не оставляет надежд забрать этот трофей в красивый город Флоренцию и занимают текущее 11 место с девятью баллами. Вряд ли коллектив даже в случае поражения вылетит, а вот шансы перейти в Серию В у клуба могут появиться, ведь «фиалки» не выиграли ни одного тура и идут последними.
14 декабря «Фиорентина» на своем поле проиграла «Вероне» (1:2), а 11 декабря победила киевское «Динамо» (2:1) в Лиге конференций.
Котировки
- Победит «Лозанна» – 3.35
- Ничья – 3.55
- Победит «Фиорентина» – 2.12
Статистика
- «Фиорентина» выиграла лишь одну игру из десяти последних во всех турнирах
- Пять из шести домашних матчей «Лозанны» завершились исходом «обе забьют»
- Три последних матча «Фиорентины» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить, на победу «Лозанны», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.35. Предполагаем, что хозяева воспользуются кризисной ситуацией в стане соперника и одержит победу, обойдя «Фиорентину» на два пункта в итоговой турнирной таблице.