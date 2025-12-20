«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766250732

сегодня, 20:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 21 декабря 2025 года.

«Астон Вилла»

Команда из Бирмингема проводит отличный сезон и набрала целую серию побед во всех турнирах. Сейчас коллектив идет на третьем месте и отстает от «Арсенала» на три очка. В домашней игре с «Манчестер Юнайтед» хозяева будут иметь преимущество и настраиваются лишь на победу, хотя им стоит понимать, что нынешние «красные дьяволы» могут создать им проблемы.

14 декабря «Астон Вилла» обыграла на выезде «Вест Хэм» (3:2), а в Лиге Европы одолела «Базель» (2:1).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проводит не самый плохой сезон и на данный момент имеет неплохие шансы побороться за еврокубки. На данный момент команда располагается на шестом месте с 26 баллами и очень хочет добиться повышения. Коллектив уже выигрывал поединки, где считался аутсайдером и с удовольствием повторил бы подобный трюк в этот раз.

15 декабря «Манчестер Юнайтед» сыграл в результативную ничью с «Борнмутом» (4:4), а восьмого числа справился с «Вулверхэмптоном» на выезде (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Астон Вилла» – 2.05

Ничья – 3.7

Победит «Манчестер Юнайтед» – 3.4

Статистика

«Астон Вилла» выиграла девять последних поединков подряд во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» забивал в девяти из десяти последних встреч на выезде

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из пяти последних встреч у «Астон Виллы»

Прогноз

Поставить, на победу «Астон Виллы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что хозяева смогут сломить неудачную серию матчей с «Манчестер Юнайтед» и набрать важные три балла.