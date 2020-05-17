Лемина хочет остаться в «Галатасарае»

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сегодня, 16:07

Полузащитник «Саутгемптона» , выступающий на правах аренды за «Галатасарай», не намерен возвращаться в английский клуб.

Как сообщает источник со ссылкой на Fanatik, Лемина хочет остаться в турецком клубе. В арендном соглашении габонского футболиста есть опция, по которой «Галатасарай» может выкупить игрока за 18 млн евро. Однако «желто-красные» намерены добиться снижения цены за Лемина.

Ранее стало известно, что полузащитник «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хейбьерг не намерен продлевать контракт с клубом.