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Лемина хочет остаться в «Галатасарае»

сегодня, 16:07

Полузащитник «Саутгемптона» Марио Лемина, выступающий на правах аренды за «Галатасарай», не намерен возвращаться в английский клуб.

Как сообщает источник со ссылкой на Fanatik, Лемина хочет остаться в турецком клубе. В арендном соглашении габонского футболиста есть опция, по которой «Галатасарай» может выкупить игрока за 18 млн евро. Однако «желто-красные» намерены добиться снижения цены за Лемина.

Ранее стало известно, что полузащитник «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хейбьерг не намерен продлевать контракт с клубом.

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Все комментарии
Bordend
Bordend
сегодня в 18:53
Это его выбор.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:09
может и останется но скорее продадут))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:01
Рекордсмен Великобритании по сумме штрафов за нарушения правил дорожного движения, понятно почему возвращаться не хочет.
Great Chris
Great Chris
сегодня в 16:10
Дошёл до финала с чёрной зеброй, Роналдус не смог..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:08
Пригрелся , понравилось.
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