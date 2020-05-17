Игуаин может пропустить 14 дней карантина и сразу присоединиться к команде

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сегодня, 10:02

Tuttosport сообщает, что нападающий «Ювентуса» в случае возобновления групповых тренировок может избежать двухнедельного карантина.

Напомним, что на днях форвард вернулся в Турин. Каждому приезжему из заграницы положено проводить 2 недели на карантине. Однако Гонсало может сразу сдать несколько тестов на наличие коронавируса, и если результаты будут отрицательными, то форварда сразу допустят до тренировок с командой. По такому же принципу поступил и «Милан» со Златаном Ибрагимовичем.