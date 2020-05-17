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Игуаин может пропустить 14 дней карантина и сразу присоединиться к команде

сегодня, 10:02

Tuttosport сообщает, что нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин в случае возобновления групповых тренировок может избежать двухнедельного карантина. 

Напомним, что на днях форвард вернулся в Турин. Каждому приезжему из заграницы положено проводить 2 недели на карантине. Однако Гонсало может сразу сдать несколько тестов на наличие коронавируса, и если результаты будут отрицательными, то форварда сразу допустят до тренировок с командой. По такому же принципу поступил и «Милан» со Златаном Ибрагимовичем

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 10:55
Я вообще не понимаю, на кой этот карантин нужен, если у человека не выявили никаких вирусов.

Правильно сделают, если сразу допустят игроков к тренировкам.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:38
Значит есть способы обойти закон.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:06
Порядок для всех.
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