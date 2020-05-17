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«Ювентус» получит Семеду в обмен на Пьянича, Де Шильо и 25 млн евро

сегодня, 20:59

По информации источника, «Барселона» и «Ювентус» договорились об обмене футболистами.

Туринцы получат защитника Нелсона Семеду, а в Каталонию переберутся полузащитник Миралем Пьянич и защитник Маттиа Де Шильо. Также «Ювентус» доплатит за сделку 25 миллионов евро. Эти деньги «Барселона» планирует направить на трансфер форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Источник сообщает, что Пьянич и Де Шильо уже договорились о контрактах с «сине-гранатовыми». Семеду в ближайшее время должен договориться об условиях личного контракта с «Ювентусом».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 21:55
по трансфермаркету Пьянич стоит 52,Семеду 32 и тут еще Юве дает дношило и +25 млн хаха кто в это поверит?
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 21:53
Во кабинетные дают
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:52
сомнительно всё это))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:49
Гном останется в наваре.
gentlewolf
gentlewolf ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
сегодня в 21:46
Развод Барселоны гоббами?
Или развод Барселоны гоббов?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:41
Хрень какая-то
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
сегодня в 21:31
им не привыкать
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 21:21
Это будет развод Барселоны
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 21:09
Да ладно чушь какая-то....зачем Барсе это дно Шилье???Юве отдает двух игроков и 25 млн. за одного,который ничем не сильнее чем Пьянич...???
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 21:09
Зачем Барсе эти днари? Омг
НАГИБАТЕЛЬ
НАГИБАТЕЛЬ
сегодня в 21:08
Очень жырная утка, Ювентус на такой обмен никогда не пойдёт!!!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:02
Сделка канешна интересная.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:00
посмотрим как будет
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 21:00
Очень выгодная сделка.
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