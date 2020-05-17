«Ювентус» получит Семеду в обмен на Пьянича, Де Шильо и 25 млн евро

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сегодня, 20:59

По информации источника, «Барселона» и «Ювентус» договорились об обмене футболистами.

Туринцы получат защитника , а в Каталонию переберутся полузащитник и защитник . Также «Ювентус» доплатит за сделку 25 миллионов евро. Эти деньги «Барселона» планирует направить на трансфер форварда «Интера» .

Источник сообщает, что Пьянич и Де Шильо уже договорились о контрактах с «сине-гранатовыми». Семеду в ближайшее время должен договориться об условиях личного контракта с «Ювентусом».