ГлавнаяНовости

Мюллер: «„Бавария“ стала на шаг ближе к чемпионству»

сегодня, 08:22
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)0 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Унионом» в поединке 26-го тура Бундеслиги:

Мы приехали с целью взять три очка, нам это удалось. Но судя по игре в первые 25 минут нам еще есть над чем работать. Мы слишком часто старались находить решения за счет длинных передач. Однако потом мы стали играть лучше. После первого гола мы немного обезопасили себя и перед перерывом должны были прибавить. Мы играли нормально, но совершенно точно можем лучше. Чувство было такое, как перед первым туром в августе. Как футболисты «Униона», так и мы, отлично справились с обстоятельствами. Как только мяч входит в дело, все концентрируются на спорте. Конечно, зрители могут добавить нам энергии, но сейчас мы должны забыть о том, что их нет. Мы увеличили отрыв от второго места до четырех очков и сегодня стали на шаг ближе к своей большой цели.

Ранее свое мнение об игре высказал наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик.

Все новости
Суботич: «Очевидно, что болельщики делают футбол особенным»
Сегодня, 09:00 Комментарии1
Спаллетти: «Надеюсь, что у Тотти сложится отличная карьера агента»
Сегодня, 08:53 Комментарии3
Нойер: «„Бавария“ победила заслуженно, но не нужно расслабляться»
Сегодня, 08:35 Комментарии2
Директор «Удинезе» Марино выступил против возобновления Серии А 13 июня
Сегодня, 08:29 Комментарии4
Шевченко: «Буффон близок мне по многим вещам, по менталитету»
Сегодня, 08:18 Комментарии2
Тренер «Униона»: «У нас были моменты в матче с „Баварией“»
Сегодня, 08:06 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:37
Еще будут трудные матчи, не все еще ясно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100