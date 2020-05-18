Мюллер: «„Бавария“ стала на шаг ближе к чемпионству»

Нападающий «Баварии» прокомментировал победу над «Унионом» в поединке 26-го тура Бундеслиги:

Мы приехали с целью взять три очка, нам это удалось. Но судя по игре в первые 25 минут нам еще есть над чем работать. Мы слишком часто старались находить решения за счет длинных передач. Однако потом мы стали играть лучше. После первого гола мы немного обезопасили себя и перед перерывом должны были прибавить. Мы играли нормально, но совершенно точно можем лучше. Чувство было такое, как перед первым туром в августе. Как футболисты «Униона», так и мы, отлично справились с обстоятельствами. Как только мяч входит в дело, все концентрируются на спорте. Конечно, зрители могут добавить нам энергии, но сейчас мы должны забыть о том, что их нет. Мы увеличили отрыв от второго места до четырех очков и сегодня стали на шаг ближе к своей большой цели.