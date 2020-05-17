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Директор «Болоньи»: «Финансово мы не потянем подписание Ибрагимовича»

вчера, 22:21

Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини поделился мнением о возможном переходе форварда «Милана» Златана Ибрагимовича:

Это может случиться только благодаря крепкой дружбе Ибрагимовича и Михайловича. В плане финансов подписание Ибрагимовича находится вне пределов наших возможностей. Его переход помог бы молодым игрокам, но это сложно осуществить. Я не очень верю в это.

Напомним, что ранее главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал, что Ибрагимович может перебраться в его клуб.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 00:11
Зачем он вам вообще нужен?
beefs
beefs
вчера в 22:48
не только вы..
Mikki
Mikki ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 22:45
Привет! Не поддержали возможно и еще потому, что сделать с этим ничего нельзя, не телефоны же с паспортом привязывать.

А игнор про комменты, в кп он вам зачем? :)
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:42
Конечно нет))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:32
Ибра сам сказал, что доигрывает сезон и перебирается в Швецию.
Q-J-G
Q-J-G ответ Mikki (раскрыть)
вчера в 22:30
Приветствую Вас! О каком игноре может идти речь, если у того же Михаила Славнова более 500 клонов, его клоны в мой игнор - не помещаются). После того, как я, хотя бы, попытался, что-то сделать, но не получил поддержки ни одного юзера, которые постоянно играют, более того, тот же Ангел неБесГрешен, shlomo поддержали его: Михаила Славнова-кота Эльмота-comdiva и т.д. Он наглеет ещё больше в этом Конкурсе прогнозов появились ещё очередная партия его вновь созданных клонов, на один матч он запускает от 30 до 50 клонов, и это только потому, что кроме Беларусь никто нигде не играл! Он не выигрывает интеллектом, он выигрывает количеством, наглостью, беспределом! К ВАМ С ИСКРЕННИМ УВАЖЕНИЕМ, но с этим надо что-то делать!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:22
Многие не потянут!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:21
это нужно уметь))
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