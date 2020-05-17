Директор «Болоньи»: «Финансово мы не потянем подписание Ибрагимовича»

Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини поделился мнением о возможном переходе форварда «Милана» :

Это может случиться только благодаря крепкой дружбе Ибрагимовича и Михайловича. В плане финансов подписание Ибрагимовича находится вне пределов наших возможностей. Его переход помог бы молодым игрокам, но это сложно осуществить. Я не очень верю в это.