Директор «Болоньи»: «Финансово мы не потянем подписание Ибрагимовича»

Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини поделился мнением о возможном переходе форварда «Милана» Златана Ибрагимовича:
Это может случиться только благодаря крепкой дружбе Ибрагимовича и Михайловича. В плане финансов подписание Ибрагимовича находится вне пределов наших возможностей. Его переход помог бы молодым игрокам, но это сложно осуществить. Я не очень верю в это.
Напомним, что ранее главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал, что Ибрагимович может перебраться в его клуб.
А игнор про комменты, в кп он вам зачем? :)
А игнор про комменты, в кп он вам зачем? :)