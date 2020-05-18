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Шевченко: «Буффон близок мне по многим вещам, по менталитету»

сегодня, 08:18

Экс-нападающий «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о взаимоотношениях с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.

У меня с ним очень хорошие и близкие отношения, я его очень уважаю. Он близок мне по многим вещам, по менталитету.

Несколько лет назад я приехал в Париж поддержать своего сына на турнире. Остановился в гостинице рядом с полем, где играла его команда. Здесь же перед матчами останавливался «ПСЖ». Я выхожу из лифта, а передо мной стоит Джиджи.

Была приятная встреча. Он сказал: «Хоть ты и доставил мне в жизни очень много неприятностей, я все равно тебя по-человечески люблю и уважаю». Вот такие у нас отношения.

Также недавно Шевченко заявил, что хотел бы вернуться в «Милан» как тренер. 

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:35
жаль что всё это в прошлом))
НАГИБАТЕЛЬ
НАГИБАТЕЛЬ
сегодня в 08:29
Великие люди, которые оставят после себя след в мировом футболе!
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