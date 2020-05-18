Шевченко: «Буффон близок мне по многим вещам, по менталитету»

Экс-нападающий «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины рассказал о взаимоотношениях с голкипером «Ювентуса» .

У меня с ним очень хорошие и близкие отношения, я его очень уважаю. Он близок мне по многим вещам, по менталитету.

Несколько лет назад я приехал в Париж поддержать своего сына на турнире. Остановился в гостинице рядом с полем, где играла его команда. Здесь же перед матчами останавливался « ПСЖ ». Я выхожу из лифта, а передо мной стоит Джиджи.

Была приятная встреча. Он сказал: «Хоть ты и доставил мне в жизни очень много неприятностей, я все равно тебя по-человечески люблю и уважаю». Вот такие у нас отношения.