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Штанге: «Есть вероятность, что Бундеслига вновь будет приостановлена»

сегодня, 10:17

Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге в программе «Спортклуб» на ОНТ прокомментировал возобновление сезона в Бундеслиге:

Считаю, что возвращение рискованно. Есть большая вероятность, что сезон будет вновь прерван. Решение о возобновлении подвергается в Германии большой критике — со стороны политиков, некоторых болельщиков и других спортсменов. Если ситуация с вирусом ухудшится, то сезон снова остановят. Матчи проходят без зрителей, но предполагаю, что многие фанаты будут собираться возле стадионов, а это может усугубить ситуацию с распространением вируса.

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Все комментарии
Karabal
Karabal
сегодня в 10:57
Очень жаль.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:22
Ребров:
- Какая удивительно сладкая фамилия!)))
beefs
beefs
сегодня в 10:18
да будущее покажет
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