Штанге: «Есть вероятность, что Бундеслига вновь будет приостановлена»

Бывший главный тренер сборной Беларуси в программе «Спортклуб» на ОНТ прокомментировал возобновление сезона в Бундеслиге:

Считаю, что возвращение рискованно. Есть большая вероятность, что сезон будет вновь прерван. Решение о возобновлении подвергается в Германии большой критике — со стороны политиков, некоторых болельщиков и других спортсменов. Если ситуация с вирусом ухудшится, то сезон снова остановят. Матчи проходят без зрителей, но предполагаю, что многие фанаты будут собираться возле стадионов, а это может усугубить ситуацию с распространением вируса.