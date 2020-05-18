Суботич: «Очевидно, что болельщики делают футбол особенным»

Защитник «Униона» прокомментировал результат матча 26-го тура Бундеслиги против «Баварии»:

Все по-другому, нам многого не хватало. Сразу становится очевидно, что именно болельщики делают нашу работу такой особенной. Но наша работа это играть в футбол, состязаться. Это в нас. Сегодня мы это видели. Надеюсь, что для болельщиков, смотревших матч дома у экранов телевизоров, это была захватывающая игра. На поле определенно именно так и казалось.