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Суботич: «Очевидно, что болельщики делают футбол особенным»

сегодня, 09:00
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)0 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Защитник «Униона» Невен Суботич прокомментировал результат матча 26-го тура Бундеслиги против «Баварии»:

Все по-другому, нам многого не хватало. Сразу становится очевидно, что именно болельщики делают нашу работу такой особенной. Но наша работа это играть в футбол, состязаться. Это в нас. Сегодня мы это видели. Надеюсь, что для болельщиков, смотревших матч дома у экранов телевизоров, это была захватывающая игра. На поле определенно именно так и казалось.

Ранее тренер «Униона» Маркус Хоффман заявил, что берлинцы имели моменты в этой встрече.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:01
это важно но не теперь))
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