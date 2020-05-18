Элбер — о Неймаре: «Нельзя стать лучшим в мире, выступая за ПСЖ»

Экс-нападающий сборной Бразилии Элбер порассуждал о возможном возвращении нападающего ПСЖ Неймара в «Барселону».

Так как он сам покинул «Барселону», то, мое мнение, что он вряд ли вернется на «Камп Ноу». Считаю, что Неймар очень плохо повел себя по отношению к «Барселоне». Когда он уходил, то сказал, что намерен стать лучшим в мире.

Но ради Бога, ты же не будешь лучшим в мире игроком, выступая за ПСЖ . Для этого тебе нужно перейти в «Реал» или «Барселону», в какую-нибудь команду, с которой можно выиграть Лигу Чемпионов.