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Элбер — о Неймаре: «Нельзя стать лучшим в мире, выступая за ПСЖ»

сегодня, 09:32

Экс-нападающий сборной Бразилии Элбер порассуждал о возможном возвращении нападающего ПСЖ Неймара в «Барселону».

Так как он сам покинул «Барселону», то, мое мнение, что он вряд ли вернется на «Камп Ноу». Считаю, что Неймар очень плохо повел себя по отношению к «Барселоне». Когда он уходил, то сказал, что намерен стать лучшим в мире.

Но ради Бога, ты же не будешь лучшим в мире игроком, выступая за ПСЖ. Для этого тебе нужно перейти в «Реал» или «Барселону», в какую-нибудь команду, с которой можно выиграть Лигу Чемпионов.

Думаю, ПСЖ в ближайшие три-четыре года далек от этого.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 10:22
Это точно
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:15
Совершенно верно, псж обычный середняк с большими деньгами.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:59
Стать лучшим -это не для Бразильцев ,а вот оказать посильную помощь в создании супер клуба -это можно и нужно!!!Во Франции должен быть клуб ТОП -уровня и это -ПСЖ вместе с НЕЙМАРОМ!!!
VIPded
VIPded
сегодня в 09:58
Неймар это уже давно понял...)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:57
скоро и псж не будет ))начнётся турция))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 09:47
Да не, Заболотный вон лучший в мире и спокойно играет в Сочи.
Swinsi
Swinsi
сегодня в 09:43
Это он верно сказал.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 09:40
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 09:37
    Если выиграть Лигу Чемпионов, то можно.
    beefs
    beefs
    сегодня в 09:34
    ничего себе ПСЖ - оказывается посредственная команда...
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 09:33
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