Венгер: «Матчи без зрителей — это лучшее решение на данный момент»

Бывший главный тренер «Арсенала» поделился мнением о проведении матчей без зрителей:

Я убежден, что в долгосрочной перспективе проведение игр без болельщиков навредит футболу. Это может быть только кратковременная мера. Тяжело представить целый сезон вообще без зрителей. Однако это более лучшее решение, чем любое иное.

У нас нет вакцины, чтобы люди могли ходить на стадионы в середине июля. В Италии присутствие фанатов на матче стало катастрофой. Мы не должны думать только о финансах и так сильно рисковать. Сначала необходимо убедиться, что это с медицинской точки зрения будет безопасно.