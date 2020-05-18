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Венгер: «Матчи без зрителей — это лучшее решение на данный момент»

сегодня, 10:50

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о проведении матчей без зрителей:

Я убежден, что в долгосрочной перспективе проведение игр без болельщиков навредит футболу. Это может быть только кратковременная мера. Тяжело представить целый сезон вообще без зрителей. Однако это более лучшее решение, чем любое иное.

У нас нет вакцины, чтобы люди могли ходить на стадионы в середине июля. В Италии присутствие фанатов на матче стало катастрофой. Мы не должны думать только о финансах и так сильно рисковать. Сначала необходимо убедиться, что это с медицинской точки зрения будет безопасно.

Ранее голкипер «Ливерпуля» Адриан признался, что ему будет странно играть на «Энфилде» без болельщиков.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:05
Футбол без зрителей что Новый год без шампанского.
Clavан
Clavан
сегодня в 11:02
В России это не проблема, почти все матчи итак без зрителей.
Swinsi
Swinsi
сегодня в 10:50
Пока по другому никак.
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