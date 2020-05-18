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Дюгарри: «Погба является недостающим элементом для „Реала“»

сегодня, 11:40

Экс-футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о потенциальном трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал»:

Видно, что у «Реала» небольшой кризис. У них есть трудности с продвижением мяча и вскрытием оборонительных рубежей. Футболисты врываются в штрафную, чтобы забить с навеса. Погба способен забивать мячи. Он — идеальный игрок для «Реала». По мне, это недостающий элемент для их игры.

У Погба был трудный год. У него было много травм. К тому же МЮ не всегда удачно выступал. Однако он всегда быстро возвращался на пик своей формы. Если Зидан год назад был без ума от игры Побга, то нет причин думать, что сейчас он считает иначе.

Ранее сообщалось, что Погба может вернуться в «Ювентус».

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Все комментарии
КюнваГ
КюнваГ
сегодня в 12:36
Возможно, ведь есть только один элемент, которого в Реале всегда в избытке, это судья)
shlomo
shlomo
сегодня в 12:06
О как...Реал без него прямо дворовая команда
Abris
Abris
сегодня в 11:55
Сборную мира хотят создать.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:45
В реале нет недостающих
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