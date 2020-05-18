Дюгарри: «Погба является недостающим элементом для „Реала“»

Экс-футболист сборной Франции поделился мнением о потенциальном трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» в «Реал»:

Видно, что у «Реала» небольшой кризис. У них есть трудности с продвижением мяча и вскрытием оборонительных рубежей. Футболисты врываются в штрафную, чтобы забить с навеса. Погба способен забивать мячи. Он — идеальный игрок для «Реала». По мне, это недостающий элемент для их игры.