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Мальдини: «История моей семьи в Милане так длинна, что вряд ли закончится»

сегодня, 10:53

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мыслями о своем будущем.

Вся моя семья была заражена коронавирусом, мои двое детей и моя жена, но теперь мы все здоровы. Это были две тяжелые недели, но сейчас мы в порядке.

Мы должны постараться завершить чемпионат. Футбол — это компания, у которой индуцированная активность составляет почти €5 млрд. Это имеет социальное, а также спортивное значение, есть необходимость попытаться начать все сначала, естественно, обезопасив всех. Мы также должны учитывать психическое здоровье игроков.

Мое будущее в клубе? История моей семьи в Милане так длинна, что она вряд ли закончится...

Ранее появлялась информация о том, что Мальдини может уйти в мадридский «Реал». 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:20
это всегда полезно и хорошо))
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 11:08
Пусть продолжается.
Bagula
Bagula
сегодня в 10:54
Мало таких семей.
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