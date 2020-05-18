Мальдини: «История моей семьи в Милане так длинна, что вряд ли закончится»

Технический директор «Милана» поделился мыслями о своем будущем.

Вся моя семья была заражена коронавирусом, мои двое детей и моя жена, но теперь мы все здоровы. Это были две тяжелые недели, но сейчас мы в порядке.

Мы должны постараться завершить чемпионат. Футбол — это компания, у которой индуцированная активность составляет почти €5 млрд. Это имеет социальное, а также спортивное значение, есть необходимость попытаться начать все сначала, естественно, обезопасив всех. Мы также должны учитывать психическое здоровье игроков.

Мое будущее в клубе? История моей семьи в Милане так длинна, что она вряд ли закончится...