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«Ростов» пожелал Плиеву скорейшего выздоровления

сегодня, 15:24

«Ростов» в твиттере пожелал скорейшего выздоровления своему защитнику Константину Плиеву, выступающему на правах аренды в «Рубине».

Ранее стало известно, что 23-летний игрок сдал положительный тест на коронавирус.

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Все комментарии
Karabal
Karabal
сегодня в 16:17
Здоровья!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:45
присоединяюсь! здоровья
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:42, ред.
Здоровья Плиеву.

PS. Однако уже второй заразившийся в РПЛ.
вслед за Фарфаном.А ещё даже играть не начали.
drug01
drug01
сегодня в 15:25
Доброго времени и удачи
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