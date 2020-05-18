«Ростов» пожелал Плиеву скорейшего выздоровления

«Ростов» в твиттере пожелал скорейшего выздоровления своему защитнику Константину Плиеву, выступающему на правах аренды в «Рубине».
Ранее стало известно, что 23-летний игрок сдал положительный тест на коронавирус.
Костя, выздоравливай 💪🏻— Football Club Rostov (@rostovfc) May 18, 2020
Защитник «Ростова» Константин Плиев, выступающий на правах аренды за казанский «Рубин», сдал положительный тест на коронавирус.
Желаем нашему игроку скорее побороть вирус и вернуться на поле!#МыРостов pic.twitter.com/rDCQej4y3e
PS. Однако уже второй заразившийся в РПЛ.
вслед за Фарфаном.А ещё даже играть не начали.
PS. Однако уже второй заразившийся в РПЛ.
вслед за Фарфаном.А ещё даже играть не начали.