ГлавнаяНовости

Если у игрока РПЛ перед игрой обнаружат коронавирус, то матч не отменят

сегодня, 20:37

Известный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что будет, если перед матчем РПЛ у футболиста будет обнаружен коронавирус:

Важная история по ходу рестарта чемпионата — что будет, если у игрока после тестирования будет обнаружен коронавирус?

Тестирование будет проводиться как по ходу тренировочного процесса, так и непосредственно перед игрой. Того, у кого будет обнаружен вирус, изолируют, до матча он допущен не будет. В то же время медицинский протокол не предусматривает снятия команды с матча в силу позитивного анализа на вирус у одного-двух игроков. Если таких футболистов окажется несколько, то решение о проведении матча будет приниматься в индивидуальном порядке организаторами соревнований.

Ранее стало известно, сколько человек будут задействованы на встречах РПЛ в случае возобновления чемпионата.

Все новости
Тарасов показал винт, который извлекли из его ноги во время операции
07 мая ВидеоКомментарии7
Смертью Самохвалова заинтересовались правоохранительные органы
25 апреля Комментарии9
Шюррле до сих пор восстанавливается от травмы
11 апреля Комментарии17
Глушаков: «Паника началась, когда Путин сказал, что нужно сидеть дома»
30 марта Комментарии44
Повторный тест показал отсутствие коронавируса у экс-зенитовца Астафьева
30 марта Комментарии1
Нобоа — о коронавирусе: «Не приезжайте в Сочи»
27 марта Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:43
Об этом можно было не писать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:37
А если потом выявят ещё... После матча.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100