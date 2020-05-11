Если у игрока РПЛ перед игрой обнаружат коронавирус, то матч не отменят

Известный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что будет, если перед матчем РПЛ у футболиста будет обнаружен коронавирус:

Важная история по ходу рестарта чемпионата — что будет, если у игрока после тестирования будет обнаружен коронавирус?

Тестирование будет проводиться как по ходу тренировочного процесса, так и непосредственно перед игрой. Того, у кого будет обнаружен вирус, изолируют, до матча он допущен не будет. В то же время медицинский протокол не предусматривает снятия команды с матча в силу позитивного анализа на вирус у одного-двух игроков. Если таких футболистов окажется несколько, то решение о проведении матча будет приниматься в индивидуальном порядке организаторами соревнований.