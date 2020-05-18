Защитник «Рубина» Плиев заразился коронавирусом

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сегодня, 14:36

«Рубин» объявил о том, что защитник сдал положительный тест на коронавирус:

Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления!

Константин Плиев сдал положительный тест на COVID-19



Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. С другими членами нашей команды игрок не контактировал.



Желаем Константину скорейшего выздоровления! ❤️💚 pic.twitter.com/bkfLNr7O4R — «Рубин» Казань (@fcrk) May 18, 2020