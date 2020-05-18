Защитник «Рубина» Плиев заразился коронавирусом

«Рубин» объявил о том, что защитник Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус:
Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления!
Константин Плиев сдал положительный тест на COVID-19— «Рубин» Казань (@fcrk) May 18, 2020
Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. С другими членами нашей команды игрок не контактировал.
Желаем Константину скорейшего выздоровления! ❤️💚 pic.twitter.com/bkfLNr7O4R
Это уже второй случай заражения COVID-19 в РПЛ. Первым заболевшим стал полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан.