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Защитник «Рубина» Плиев заразился коронавирусом

сегодня, 14:36

«Рубин» объявил о том, что защитник Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус:

Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления!

Это уже второй случай заражения COVID-19 в РПЛ. Первым заболевшим стал полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

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particular
particular
сегодня в 14:46
Понятно... Дома... Какая самоизоляция - такой и результат...
Faustello
Faustello
сегодня в 14:41
Главное чтобы Леонид не болел, ему чихать нельзя, катаклизмы и землетрясения нам в стране не нужны)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:40
Не удивительно!Здоролвья
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