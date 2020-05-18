ФИФА проведёт благотворительный матч для борьбы с коронавирусом

ФИФА впервые в своей истории организует благотворительную встречу для борьбы с коронавирусом. Средства, полученные от матча, пойдут на производство вакцины, улучшение технологий диагностики вируса.
Президент организации Джанни Инфантино прокомментировал это событие:
Мы обязаны быть солидарными и продолжать делать все возможное, чтобы участвовать в борьбе с пандемией.
Мы принимали активное участие в повышении осведомленности через различые кампании. ФИФА внесла финансовый вклад для решения этой проблемы, но теперь организуем глобальное мероприятие по сбору средств, когда нам ситуация с вирусом это позволит. Даже если это произойдет через несколько месяцев.
Ранее в кампании ФИФА против COVID-19 принял участие главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.