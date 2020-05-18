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ФИФА проведёт благотворительный матч для борьбы с коронавирусом

сегодня, 16:39

ФИФА впервые в своей истории организует благотворительную встречу для борьбы с коронавирусом. Средства, полученные от матча, пойдут на производство вакцины, улучшение технологий диагностики вируса.

Президент организации Джанни Инфантино прокомментировал это событие:

Мы обязаны быть солидарными и продолжать делать все возможное, чтобы участвовать в борьбе с пандемией.

Мы принимали активное участие в повышении осведомленности через различые кампании. ФИФА внесла финансовый вклад для решения этой проблемы, но теперь организуем глобальное мероприятие по сбору средств, когда нам ситуация с вирусом это позволит. Даже если это произойдет через несколько месяцев.

Ранее в кампании ФИФА против COVID-19 принял участие главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:21
Зачем он нужен.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:18
Деньги отдадут трампу.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:10
только дату трудно будет выбрать))) хотя есть кабинетные чемпионы))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:43
Хорошая идея
95r4setdnjyd
95r4setdnjyd
сегодня в 16:40
Правильно. Нужно собрать денег на помощь.
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