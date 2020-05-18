ФИФА проведёт благотворительный матч для борьбы с коронавирусом

ФИФА впервые в своей истории организует благотворительную встречу для борьбы с коронавирусом. Средства, полученные от матча, пойдут на производство вакцины, улучшение технологий диагностики вируса.

Президент организации Джанни Инфантино прокомментировал это событие:

Мы обязаны быть солидарными и продолжать делать все возможное, чтобы участвовать в борьбе с пандемией.