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Плиев рассказал, как переносит коронавирус

сегодня, 09:11

Защитник «Рубина» Константин Плиев, который недавно заразился коронавирусом, рассказал о своём самочувствии.

Как себя чувствую? Со мной всё отлично, никаких проблем не ощущаю. Сижу у себя дома во Владикавказе. Просто знаю, что внутри у меня всё засело, но внешне болезнь не проявляется.

Незадолго до этого я переболел лёгкой простудой. Во время болезни я сразу позвонил клубному врачу «Рубина», и мы решили, что надо будет сдать тест, если нас в итоге будут собирать. Когда было объявлено о возвращении команды в определённые числа, мы ещё раз созвонились с доктором и окончательно решили сдать анализы на всякий случай. Это было правильно, ведь я мог заразить всю команду.

В итоге я сдал КТ и мазок из горла на COVID-19. Позавчера пришёл результат КТ, который показал начальную стадию каких-то проблем с лёгкими. И вчера утром диагноз подтвердил мазок, который показал положительный результат.

Сейчас подробно описаны все тяжёлые симптомы, которые переносит больной коронавирусом. Я ничего такого не чувствовал: не было температуры, не болело горло. Напоминало лёгкую простуду, всё прошло за пять дней. Я уже четыре дня назад спокойно бегал, никаких проблем не испытывал.

Я даже не могу представить, где мог заразиться. Весь день думал об этом, но не понимаю, как это могло произойти. У моих родных, слава богу, всё хорошо. У брата, защитника «Динамо» Заурбека Плиева, пришёл отрицательный тест, сегодня сделаем нашим родителям тесты.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:17
всё будет хорошо.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:14
Где то все таки подцепил. Здоровья.
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