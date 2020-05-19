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Клубам Серии А разрешено начать групповые тренировки

вчера, 19:43

В Италии CTS (правительственная группа экспертов технического научного комитета) утвердила новую версию медицинского протокола.

Как сообщается, CTS разрешил всем участникам Серии А начать групповые тренировки после согласования измененного медицинского протокола. Главной особенностью нового документа является то, что теперь он не обязывает уходить на 15-дневный карантин всю команду, если коронавирус будет найден у одного из ее членов.

Новый протокол был разработан Серией А, Ассоциацией клубных медиков, Ассоциацией игроков и другими ассоциациями, которые должны будут применять протокол во время контактных тренировок.

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Все комментарии
Yurza
Yurza
вчера в 21:43
Процесс пошел.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:58
будут себя хорошо вести мячик дадут))))
BESTJuventus21
BESTJuventus21
вчера в 20:33
ну хоть хватило мозгов изменить тот протокол для идиотов, и принять по сути такой же протокол как в бундеслиге. теперь есть надежда начать и доиграть серию А.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:32
Уже теплее.
VIPded
VIPded
вчера в 19:56
Это радует. Всем Здоровья!!!
112910415
112910415
вчера в 19:46
а процесс-то идёт помалу !
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