Клубам Серии А разрешено начать групповые тренировки

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вчера, 19:43

В Италии CTS (правительственная группа экспертов технического научного комитета) утвердила новую версию медицинского протокола.

Как сообщается, CTS разрешил всем участникам Серии А начать групповые тренировки после согласования измененного медицинского протокола. Главной особенностью нового документа является то, что теперь он не обязывает уходить на 15-дневный карантин всю команду, если коронавирус будет найден у одного из ее членов.

Новый протокол был разработан Серией А, Ассоциацией клубных медиков, Ассоциацией игроков и другими ассоциациями, которые должны будут применять протокол во время контактных тренировок.