Клубы АПЛ завтра возобновят тренировки

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сегодня, 18:35

Пресс-служба АПЛ объявила о том, что клубам разрешено начать тренировки.

Команды уже завтра возобновят занятия на своих базах. Отмечается, что футболисты смогут работать в небольших группах, соблюдая дистанцию.

Ранее главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс заявил, что сезон нужно возобновить не ранее конца июня.