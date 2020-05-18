Клубы АПЛ завтра возобновят тренировки

Пресс-служба АПЛ объявила о том, что клубам разрешено начать тренировки.
Команды уже завтра возобновят занятия на своих базах. Отмечается, что футболисты смогут работать в небольших группах, соблюдая дистанцию.
Ранее главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс заявил, что сезон нужно возобновить не ранее конца июня.
Отдали бы уже ливерпулю кабинетную чашку и делу конец. Все равно этот чемп фарс с самого начала.
Отдали бы уже ливерпулю кабинетную чашку и делу конец. Все равно этот чемп фарс с самого начала.
Жду толстого Фернандеша или Жоржиньо))
Жду толстого Фернандеша или Жоржиньо))