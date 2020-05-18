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Клубы АПЛ завтра возобновят тренировки

сегодня, 18:35

Пресс-служба АПЛ объявила о том, что клубам разрешено начать тренировки.

Команды уже завтра возобновят занятия на своих базах. Отмечается, что футболисты смогут работать в небольших группах, соблюдая дистанцию.

Ранее главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс заявил, что сезон нужно возобновить не ранее конца июня.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:12
А те кто не хотят тренироваться пусть отправляются к себе на родину.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:11
В АПЛ большие разногласия.
Faustello
Faustello
сегодня в 19:03, ред.
Устали Артёмку ждать, без него решили начинать)))
КюнваГ
КюнваГ
сегодня в 19:01
А стоит ли?
Отдали бы уже ливерпулю кабинетную чашку и делу конец. Все равно этот чемп фарс с самого начала.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:46
Уже хорошо
VIPded
VIPded
сегодня в 18:44
Пока ни о чем... Ждем решения о начале матчей!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:43
2 недели наверно маловато будет для подготовки,но посмотрим на пару жирняков))
Жду толстого Фернандеша или Жоржиньо))
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 18:39
Отлично!
Bordend
Bordend
сегодня в 18:35
Это хороший момент.
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