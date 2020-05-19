ГлавнаяНовости

«Уфа» провела первую тренировку в Аше

сегодня, 12:18

«Уфа» проводит подготовку к возобновлению сезона в чемпионате России.

Команда провела первую тренировку на стадионе «Металлурга» в Аше.

«Солнечная погода, чистый воздух, прекрасное поле – залог хорошей тренировки! У парней очень много работы впереди, и, самое главное, что все занимаются с огромным оптимизмом и отличным настроением!» — говорится в сообщении клуба.

Ранее все игроки «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Все новости
«Ньюкасл» возобновил тренировки на клубной базе
Сегодня, 12:10 ФотоКомментарии3
«Уфа» с сегодняшнего дня возобновляет тренировки
Сегодня, 09:15 ФотоКомментарии2
«Ювентус» приступил к групповым тренировкам без Роналду
Вчера, 22:49 Комментарии8
«Атлетико» приступил к групповым тренировкам
Вчера, 20:37 Комментарии7
ОфициальноКлубы АПЛ завтра возобновят тренировки
Вчера, 18:35 Комментарии14
«Рубин» начнет тренировки после получения результатов тестов на COVID-19
Вчера, 15:39 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 15:55
Глупо в масках бегать.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:27
Уфимцы молодцы, впереди паровоза.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:35
много пива не пейте)))
shlomo
shlomo
сегодня в 12:24
Молодцы ...соскучились по футболу
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100