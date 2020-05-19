«Уфа» провела первую тренировку в Аше

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сегодня, 12:18

«Уфа» проводит подготовку к возобновлению сезона в чемпионате России.

Команда провела первую тренировку на стадионе «Металлурга» в Аше.

«Солнечная погода, чистый воздух, прекрасное поле – залог хорошей тренировки! У парней очень много работы впереди, и, самое главное, что все занимаются с огромным оптимизмом и отличным настроением!» — говорится в сообщении клуба.

ФК «Уфа» провёл первую тренировку в Аше 💪🏻



Солнечная погода, чистый воздух, прекрасное поле – залог хорошей тренировки! У парней очень много работы впереди, и, самое главное, что все занимаются с огромным оптимизмом и отличным настроением! 😉 pic.twitter.com/BWPRYmow9W — ФК УФА (@UfaFc) May 19, 2020

Ранее все игроки «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус.