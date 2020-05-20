Капелло: «Роналдо – самый талантливый и самый проблемный из моих игроков»

Экс-наставник «Реала» в интервью Sky Sport поделился мнением о своём бывшем подопечном Роналдо, с которым он работал в мадридском клубе.

Самым большим талантом, которого я когда-либо тренировал, был Роналдо. Но в то же время он был игроком, который создавал мне больше всего проблем в раздевалке. Он привык устраивать вечеринки и делать вообще всё.

Однажды ван Нистелрой сказал мне: «Тренер, в раздевалке пахнет алкоголем».

Затем Роналдо отправился в Милан, а «Реал» начал побеждать. Но если мы говорим о таланте, то он был величайшим, без сомнений.