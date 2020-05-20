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Капелло: «Роналдо – самый талантливый и самый проблемный из моих игроков»

сегодня, 07:58

Экс-наставник «Реала» Фабио Капелло в интервью Sky Sport поделился мнением о своём бывшем подопечном Роналдо, с которым он работал в мадридском клубе.

Самым большим талантом, которого я когда-либо тренировал, был Роналдо. Но в то же время он был игроком, который создавал мне больше всего проблем в раздевалке. Он привык устраивать вечеринки и делать вообще всё.

Однажды ван Нистелрой сказал мне: «Тренер, в раздевалке пахнет алкоголем».

Затем Роналдо отправился в Милан, а «Реал» начал побеждать. Но если мы говорим о таланте, то он был величайшим, без сомнений.

Ранее форвард «Зенита» Артём Дзюба назвал Роналдо лучшим нападающим в истории.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:29
Ну это проблема всех тренеров....
z7curz6jtf8m
z7curz6jtf8m
сегодня в 08:22
С талантами всегда сложно
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:07
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:01
Талант и водка - это нормально!!!
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