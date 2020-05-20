ГлавнаяНовости

Моуриньо показал Бекхэму стадион «Тоттенхэма»

сегодня, 12:48

Легендарный игрок МЮ Дэвид Бекхэм посетил стадион «Тоттенхэма».

Любопытно, что экскурсию англичанину устроил главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо. Недавно арена была переоборудована для нужд медиков.

Все новости
Икарди вернулся в Милан
Сегодня, 14:05 ФотоКомментарии7
ОфициальноСон прибыл в расположение «Тоттенхэма»
Вчера, 21:33 ФотоКомментарии7
ОфициальноЧемпионат Уэльса досрочно завершен
Вчера, 21:07 Комментарии13
Безалкогольное пиво
Вчера, 20:46Олег Лыткин в блоге По свежим следамКомментарии4
ОфициальноЧемпионат Словении возобновится 5 июня
Вчера, 19:56 Комментарии6
Мертенс может стать почетным гражданином Неаполя
Вчера, 19:10 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Mekail
Mekail
сегодня в 13:34
Без него бы он заблудился бы...
Foxes
Foxes
сегодня в 12:54
Сколько Моуриньо взял за экскурсию?
mcm6794qpfe8
mcm6794qpfe8
сегодня в 12:52
Провел экскурсию ему.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100