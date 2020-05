Моуриньо показал Бекхэму стадион «Тоттенхэма»

Легендарный игрок МЮ посетил стадион «Тоттенхэма».

Любопытно, что экскурсию англичанину устроил главный тренер «шпор» . Недавно арена была переоборудована для нужд медиков.

🎬 𝗠𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼 & 𝗕𝗲𝗰𝗸𝗵𝗮𝗺: 𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟰 𝗛𝗼𝘂𝗿 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹



Earlier this season, @AIAGroup_Press brought together Jose and David Beckham at Tottenham Hotspur Stadium to talk preparations, mental wellness and healthy lifestyles.#AIASpurs ⚪️ #COYS pic.twitter.com/3vFxTBETM0