Моуриньо показал Бекхэму стадион «Тоттенхэма»

Легендарный игрок МЮ Дэвид Бекхэм посетил стадион «Тоттенхэма».
Любопытно, что экскурсию англичанину устроил главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо. Недавно арена была переоборудована для нужд медиков.
🎬 𝗠𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼 & 𝗕𝗲𝗰𝗸𝗵𝗮𝗺: 𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟰 𝗛𝗼𝘂𝗿 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹— Tottenham Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) May 20, 2020
Earlier this season, @AIAGroup_Press brought together Jose and David Beckham at Tottenham Hotspur Stadium to talk preparations, mental wellness and healthy lifestyles.#AIASpurs ⚪️ #COYS pic.twitter.com/3vFxTBETM0