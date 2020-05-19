Мертенс может стать почетным гражданином Неаполя

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вчера, 19:10

На фоне сообщений о том, что форвард договорился о продлении контракта с «Наполи», городские власти хотят сделать «Чиро» почетным гражданином Неаполя.

«Интер» и «Челси» предлагали бельгийцу контракт, чтобы он присоединиться к ним в качестве свободного агента, но вчера вечером и сегодня утром многочисленные источники из Италии заверили, что Мертенс останется в «Наполи».

В последние несколько дней фанаты писали в социальные сети Мертенса сообщения, в которых просили его остаться, и, похоже, это сработало. Кроме того, сегодня местный политик предложил принять меры, чтобы сделать Мертенса почетным гражданином Неаполя.