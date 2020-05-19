Безалкогольное пиво

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вчера, 20:46

Первые впечатления от перезапуска Бундеслиги.

Германия первой в Европе возобновила свой национальный чемпионат. Прошли матчи 26-го тура Бундеслиги, которые посмотрели миллионы соскучившихся по футболу зрителей. Даже те, кто был равнодушен к немецкому чемпионату, примкнули к экранам телевизоров. Что уж говорить про тех, кто давно следит за событиями в одной из сильнейших лиг.

Самое первое ощущение от увиденного – некое ощущение несерьёзности. Словно перед нами не матчи чемпионата Германии, а некий коммерческий турнир во время предсезонки. Борьба на поле была, да ещё какая. И сценарии большинства матчей были интересными. Однако пустые трибуны, и вызванная отсутствием зрителей тишина, большое количество замен и запрет на проявление эмоций, не могли не сказаться. Такое ощущение, что вместо привычного пива пьёшь безалкогольное. И вкус присутствует, и цвет нормальный, и даже пена на бокале имеется. А что-то не то. Возможно, это только первое впечатление, и в 27-м туре градус появится. Посмотрим.

Вывод номер два. Зрители — великое дело. Пустота на трибунах уравнивает шансы хозяев и гостей. Всего одна победа домашней команды и два разгрома в исполнении гостей. Ещё три игры были выиграны приезжими клубами. Конечно, вряд ли отсутствие козла Хёнесса на стадионе помешало «Кёльну» удержать преимущество в два мяча в игре с «Майнцем». Но что-то подсказывает, что будь на матче зрители, «козлы» были бы не столь расточительны. «Хоффенхайм» бы тоже не развалился в игре с «Гертой». Да и «Айнтрахт» начал бы играть с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха раньше, чем пропустил два мяча. «Унион» бы мог сыграть смелее с чемпионом.

Теперь о том, как клубы провели внезапно образовавшиеся каникулы. «Бавария» хоть и запуталась со своими вратарями, всё же извлекла выгоду из паузы. Вылечился Роберт Левандовски и успел забить свой сороковой гол в сезоне. Ждём сорок первого. Отсутствие главного бомбардира могло сказаться на игре чемпиона. А теперь отдохнувшие мюнхенцы могут рассчитывать на финиш в оптимальном составе. Параллельно же решать вопросы с контрактом Ману Нойера, продажей Давида Алабы и вести переговоры с Кингсли Команом.

Перерыв пошёл на пользу и дортмундской «Боруссии», которая одержала единственную хозяйскую победу в туре, разгромив «Шальке» в рурском дерби. «Чёрно-золотые» показали какие-то космические скорости, обычно не свойственные майским матчам. Есть ощущение, что «Боруссия» собирается дать «Баварии» последний и решительный бой. Четыре очка отставания — ещё не повод отказываться от чемпионской гонки.

Очень свежо выглядела и другая «Боруссия». В принципиальном матче с «Айнтрахтом» подопечные Марко Розе играючи расправилась с весьма крепкими «орлами». Снова в прекрасной форме находятся два резвых француза Маркус Тюрам и Алассан Плеа, провёл отличный матч Рами Бенсебаини, был очень хорош Йонас Хоффманн. О Марко Розе сразу заговорили как о потенциальном наставнике нескольких больших клубов. Если честно, то пока не хочется чтоб Розе куда-то сорвался, не реализовав себя в Мёнхенглабахе.

«Герта» во время паузы обзавелась главным тренером. Вопреки ожиданиям им стал не Нико Ковач, а Бруно Лаббадиа. Специалист опытный, но, скажем так, не выдающийся. Клуб, потративший больше всех денег в зимнее трансферное окно, мог бы найти и более сильного шефа. Но дебют Лаббадии явно удался. «Хоффенхайм» был бит у себя в Зисхайме с результатом 0:3. Любопытно, но самый дорогой «бабушкин внук» Кшиштоф Пёнтек вышел на поле, когда всё было решено. А ещё одно дарование Джавайро Дилросун и вовсе сыграл менее минуты. Зато седовласый Ведад Ибишевич отбегал 79 минут, забил второй мяч и лишь на 79-й минуте ушёл в раздевалку с чувством выполненного долга.

«Байер» удивил тем, что его молодой капитан Кай Хаверц вышел в роли центрфорварда, и надо признать правильность этого решения тренера Петера Босха. Кай забил два мяча из четырёх. «Байер» вообще продемонстрировал глубину состава. Сыграли с первых минут и недурно Митчелл Вайзер и Флориан Вирц, а два самых скоростных игрока «аспириновых» Леон Бэйли и Карим Беллараби больше часа смотрели футбол. «Байер» довольно уверенно сломал сопротивление «Вердера», продемонстрировав своё желание бороться за место в Лиге чемпионов.

Порадовал «Падерборн», не желающий вылетать, несмотря на своё чудовищное отставание. Очко, добытое в Дюссельдорфе, может пригодиться на финише в битве за выживание. И очень неплох, прямо как в начале сезона, был «Фрайбург», который мог и выиграть в Лейпциге, если бы не отменённый гол Робина Коха на последней минуте.

Теперь о тех, кто разочаровал. «Шальке» оказался совершенно беспомощен в Дортмунде. Какие-то пешеходы на фоне стремительных игроков «Боруссии». Было ощущение, что клуб из Гельзенкирхена был бы рад досрочному завершению чемпионата. А тут команду собрали снова и бросили на убой с саблями против танков. Возможно, появятся вопросы к тренеру Дэвиду Вагнеру, в свете его дортмундского прошлого. Но сезон доигрывать надо. И лучше с нынешним тренером. Кум Юргена Клоппа не исчерпал себя в «Шальке».

Утомлённые солнцем. Это про «РБ Лейпциг», с трудом отскочивший дома от «Фрайбурга». Неужели трансферные слухи об уходе Тимо Вернера, Дайо Упамекано (он не играл) и даже тренера Юлиана Нагельсманна так повлияли? По ходу встречи Нагельсманн был вынужден отказаться от своей любимой расстановки и перейти к классике 4:4:2. Помогло лишь отчасти.

«Айнтрахт», похоже, ещё не вышел с карантина. Крепкая и по игре, и по именам команда Ади Хюттера проснулась при счёте 0:2. Да и потом находилась в полудремотном состоянии. К следующему туру «орлам» надо быть бодрыми, ибо их ждёт поездка в Мюнхен. «Бавария» зла на клуб из Франкфурта за 1:5 в первом круге.

И совсем разочаровал «Вердер». Какое-то отсутствие воли. Неужели в следующем сезоне мы не увидим клуб из Бремена в элите? Пока всё идёт к этому. Отставание от «Фортуны» пять очков, а это лишь переходняки.

И хотя мы привыкли к несколько иной Бундеслиге, будем ждать продолжения. А 27-й тур будет интересным. Там и берлинские клубы между собой сыграют, и «Бавария» готовит месть «Айнтрахту», и «Байер» в Мёнхенгладбах пожалует. И возможно, пустые трибуны не будут раздражать, и тишина не станет резать слух. Главное, что футбол вернулся. Пусть и в разбавленном виде.