Ганчаренко: «Очень рад продлению контракта с таким великим клубом»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал свое продление контракта с московским клубом.

Очень рад продлению контракта с таким великим клубом. За несколько лет работы в ЦСКА сначала в качестве помощника, а потом главного тренера все здесь стало родным, благодарен нашему руководству за доверие, которое мне оказывают. Это очередной большой вызов, у нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге, это по-своему заводит. Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла и игроки прогрессировали, сделаем для этого все возможное.