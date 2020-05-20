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Ганчаренко: «Очень рад продлению контракта с таким великим клубом»

сегодня, 13:41

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал свое продление контракта с московским клубом.

Очень рад продлению контракта с таким великим клубом. За несколько лет работы в ЦСКА сначала в качестве помощника, а потом главного тренера все здесь стало родным, благодарен нашему руководству за доверие, которое мне оказывают. Это очередной большой вызов, у нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге, это по-своему заводит. Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла и игроки прогрессировали, сделаем для этого все возможное.

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ОПС
ОПС
сегодня в 14:30
Еще бы не радовался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:30, ред.
Назови мне имя тренера, который при таком составе и таком финансировании привёл бы Цска к ЛЧ. Мне такие неизвестны. Напомнить тебе про успехи народной команды, у которой сменилось 11 тренеров за 13 лет? Сколько у НИХ ЧР, ЛЧ и вообще трофеев. Терпение руководства это одно из лучших качеств менеджмента ЦСКА
112910415
112910415
сегодня в 14:12
похоже, рады все !
Alpribas
Alpribas
сегодня в 14:11
Великому клубу по армейской традиции нужно присвоить наименование Лудогорско-Ференцварошский.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:10
Хорошая новость
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:10
И мы рады, поздравляем!
Брулин
Брулин
сегодня в 14:03
Верное решение.
Гончаренко только лишь пожелания успехов на его тренерском пути!
shlomo
shlomo
сегодня в 14:00
Это хорошая новость....пусть все получится...
VIPded
VIPded
сегодня в 13:56
Удачи ЦСКА!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:53, ред.
Я уж было расстроился, но оказалось , что только до окончания сезона продлили - это правильно.
drug01
drug01
сегодня в 13:47
Ждём только побед!!!!
drug01
drug01
сегодня в 13:46
Значит все будет хорошо.... Удачи!
beefs
beefs
сегодня в 13:42
конечно рад, еще бы
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