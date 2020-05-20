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Отец Эвертона: «„Наполи“ уже связывался с моим сыном»

вчера, 22:54

Нападающий «Гремио» Эвертон близок к переходу в «Наполи».

Об этом сообщает отец игрока Карлос Альберто Соареш:

«Наполи» связался с ним [с Эвертоном] и представил свой проект.

Они должны отправить официальную заявку в «Гремио» на следующей неделе. Неаполь — красивый город. Клуб регулярно участвует в Лиге чемпионов, у него очень хороший состав.

«Гремио» встал на ноги раньше [после пандемии коронавируса], поскольку клуб находился в стабильном финансовом положении, но кризис поразил всех, и европейские клубы знают это.

Это правда, что Эвертону уже 24 года, и есть некоторые опасения относительно того, уйдет он или нет.

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Все комментарии
Prichal
Prichal
сегодня в 00:19
Это еще ничего не значит.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 23:00
Салют. Очень жаль, что такие Робин Гуды от нас уходят. Всем клубам с большим самомнением от тебя доставалось и исключительно по делу.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:56
не верится в это))
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:55
Это папа так говлрит
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