Отец Эвертона: «„Наполи“ уже связывался с моим сыном»

Нападающий «Гремио» Эвертон близок к переходу в «Наполи».

Об этом сообщает отец игрока Карлос Альберто Соареш:

«Наполи» связался с ним [с Эвертоном] и представил свой проект.

Они должны отправить официальную заявку в «Гремио» на следующей неделе. Неаполь — красивый город. Клуб регулярно участвует в Лиге чемпионов, у него очень хороший состав.

«Гремио» встал на ноги раньше [после пандемии коронавируса], поскольку клуб находился в стабильном финансовом положении, но кризис поразил всех, и европейские клубы знают это.

Это правда, что Эвертону уже 24 года, и есть некоторые опасения относительно того, уйдет он или нет.