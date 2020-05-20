«Локомотив» заинтересован в экс-хавбеке «Милана»

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вчера, 20:40

Бывший полузащитник «Милана» , ныне выступающий за голландский «Хераклес», может продолжить карьеру в России.

Как сообщается, московский «Локомотив» и еще несколько российских клубов заинтересованы в трансфере 28-летнего хавбека национальной сборной Казахстана. Летом Меркель станет свободным агентом.