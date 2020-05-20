ГлавнаяНовости

«Локомотив» заинтересован в экс-хавбеке «Милана»

вчера, 20:40

Бывший полузащитник «Милана» Александр Меркель, ныне выступающий за голландский «Хераклес», может продолжить карьеру в России.

Как сообщается, московский «Локомотив» и еще несколько российских клубов заинтересованы в трансфере 28-летнего хавбека национальной сборной Казахстана. Летом Меркель станет свободным агентом.

Все новости
Кузяев твердо настроен продолжить карьеру в Европе
Вчера, 22:24 Комментарии17
Решение, которое может подкосить «Зенит»
Вчера, 12:30Станислав Горин в блоге За и противКомментарии13
СлухиДеспотович может перейти в «Ростов»
Вчера, 09:49 Комментарии6
СлухиТашаев надеется расторгнуть контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию
Вчера, 02:18 Комментарии11
СлухиПолузащитник «Лацио» может перейти в «Локомотив»
19 мая Комментарии13
Агент: «Рассказов не собирается уходить из „Спартака“»
18 мая Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 00:12
На вранье смахивает.
Alpribas
Alpribas
вчера в 22:11
Своих таких навалом.
makkie
makkie
вчера в 21:29
Я уже со счёта сбился, сколько раз его сватали в российские клубы?

А часики то тикают - уже 28 лет. И смысл его брать в таком возрасте, ведь в Европе толком не прижился. Второй Нойштедтер - таких 90% в РПЛ и 10% в ФНЛ.
матос
матос
вчера в 21:19
молодой и перспективный епт)
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:14
В Локо на лавке сидеть пойдёт.
Akvarel
Akvarel
вчера в 21:11
Ценный игрок, заграничный.
ДСА
ДСА
вчера в 20:57
Решили хлам купить.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:55
Сын канцлера Меркеля.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:41
это шутка такая)))))))))))))))))
beefs
beefs
вчера в 20:41
да это уже не первый раз
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100