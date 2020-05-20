«Локомотив» заинтересован в экс-хавбеке «Милана»

Бывший полузащитник «Милана» Александр Меркель, ныне выступающий за голландский «Хераклес», может продолжить карьеру в России.
Как сообщается, московский «Локомотив» и еще несколько российских клубов заинтересованы в трансфере 28-летнего хавбека национальной сборной Казахстана. Летом Меркель станет свободным агентом.
А часики то тикают - уже 28 лет. И смысл его брать в таком возрасте, ведь в Европе толком не прижился. Второй Нойштедтер - таких 90% в РПЛ и 10% в ФНЛ.
А часики то тикают - уже 28 лет. И смысл его брать в таком возрасте, ведь в Европе толком не прижился. Второй Нойштедтер - таких 90% в РПЛ и 10% в ФНЛ.