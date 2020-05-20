Решение, которое может подкосить «Зенит»

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вчера, 12:30

«Соккер.ру» объясняет, почему вокруг скандального футболиста возникла новая возня.

Медведеву, который не имеет влияния, как Дюков, Мутко или Миллер, нужно самоутвердиться в «Зените». А Семаку важен контракт, где не будет пункта о выходе в плей-офф Лиги чемпионов, но увидит формулу «2+1» вместо гарантированного года у руля команды. Каждый воюет за себя, а кто за «Зенит»?

Уткин верно назвал игру чемпионов однообразной, ведь те, кто вынуждал Семака играть вариативно, почти всегда его побеждали. Одновременно Сергей Богданович в нынешних условиях может быть правильным тренером для команды за неимением лучшего. Но тоже хочет самоутвердиться.

Столкнулись две силы – новый руководитель и молодой тренер-чемпион. Очевидно по тем роликам, что «Зенит» постоянно публикует, что к Семаку в коллективе нет отношения, как к менеджеру старой школы – Дзюба и компания его не боятся. Уважают? Если он принимает волевые решения, что ведут к победам.

Но один из таких выборов может обернуться для команды катастрофой. Речь, конечно же, о возвращении Кокорина. Рассмотрим плюсы и минусы подписания нового контракта с Александром для заинтересованных сторон, ведь смешались амбиции, деньги, футбол и даже щепотка политики.

За новый контракт

1. «Зениту» нужно отомстить Москве

Столичные захотели посадить Кокорина за то, что бил ногами водителя бывшей гражданской жены генерала ФСБ , а потом еще и чиновника – стулом. Москвичи хотели и сделали, хотя в былые времена звезда «Зенита» мог избить лежачего без тюремного заключения. Теперь Кокорин хочет отмены приговора, а петербуржцы мечтают показать Москве, что Александр у них в кармане – а брыкался по пути в Сочи так, что вся Россия заметила. Сам факт, что Кокорин посмел подставить высшее руководство «Зенита», бьет по их репутации, как и демарш перед арендой в «Сочи». А новый контракт покажет, что Александра приручили и контролируют.

2. Семак заискивает перед командой

Так ли уж нужен нестабильный нападающий Кокорин «Зениту»? Агент Сафонов говорит, что это самый сильный форвард в России, но это бред. Дзюба объективно круче, результативнее, стабильнее, вариативнее, успешнее, с большим количеством выигранных важных матчей и без простоя в год. Также Кокорин не лучше Азмуна, он старше и не является чистым нападающим штрафной площади, а именно такой нужен в напарники Дзюбе. Получается, вся серия заявлений Семака, что ему нужен Кокорин – для команды. Футболисты увидели, что мнением Сергея Богдановича подтерлись, когда большие дяди согласовали аренду Кокорина. Теперь наставник отчаянно пытается вернуть Александра, чтобы показать, что его слово значимо. Кроме того, Семак унижал россиян рядом заявлений, что ему мешает лимит – хочет показать, что местных тоже защищает.

3. Кокорин заинтересован в сделке

Кто вам сказал, что Александр хочет в Серию А или Ла Лигу? В Испании мечтает остаться Смолов, в Испанию рвутся Миранчуки. А Кокорин сделал ряд странных заявлений об интересе, но о нем никто в Италии не говорит – слишком старый, сомнительная репутация, нестабильный в каждом клубе, где играл, кроме «Сочи». Если кому-то кажется, что в грандах не в курсе, является ли потенциальный новичок любителем дорогих игрушек вместо сложных тренировок – от эксклюзивной одежды по цене автомобиля до спорткаров, то такой человек ошибается. На Кокорина такое досье в каждом серьезном клубе, что он в конце очереди новичков, даже если станет свободным агентом. Но ведь не станет. Не исключено, что вся возня затевалась изначально для лучшего арендного соглашения с «Сочи» и ради возвращения в «Зенит». Это игра во имя больших денег? Тогда и яркий отрезок – с той же целью. Кокорин никогда не выдавал даже один полноценный сильный сезон. Какой смысл меняться, если петербуржцы выдадут новый контракт?

Против соглашения

1. Форвард не вписывается в тактику

Семак сто раз повторил фразу «Саша усилит команду», но возвращаемся к однообразности схемы «4-4-2». Куда засунуть Кокорина, если представить, что переговоры по Азмуну срываются и Сердар остается? Кроме того, Кокорин стоял у истоков конфликта Манчини и Дзюбы – Александр подходил итальянцу лучше, а вдвоем нападающие не сыгрались ни у Слуцкого в сборной, ни в «Зените» у Луческу. Кокорин хочет работать центральным форвардом. Однако он не Азмун – смещается на левый фланг, не любит игру на линии офсайда. Дзюба и Сердар сыгрались, но даже Дриусси и Малком выпадали. При этом Кокорина нельзя поставить чисто на левый фланг – такие эксперименты ранее проваливались. А если у Семака будет четыре человека, которые не разрушают, то петербуржцев разорвут в ЛЧ . Кокорин не вписывается в стиль «Зенита», такой форвард им нужен разве что на скамейке. Но держать Александра недовольным – себе дороже.

2. Александр не умеет играть стабильно

Кокорина никогда нельзя оценивать по тому, что было полгода или год тому назад. Это вольный ветер, который дует туда, куда хочет. Захотел новый контракт с «Зенитом» — выдал удачный отрезок в «Сочи», где другая тактика с тремя в центре. Получит контракт – может перестать играть в футбол и окажется еще одним финансовым бременем на шее у чемпионов. Нет сомнений, что Кокорин мотивирован, как никогда, но это классическое дитя лимита. Вместо топ-5 выбрал «Анжи». Как только тот проект развалился – вернулся домой в «Динамо». Но его вообще не волновали отношения москвичей и «Зенита», спокойно уехал за копейки в Санкт-Петербург. То не играл, то забивал, то лечился, то устроил грандиозный скандал. Семак связывается с Кокориным явно не потому, что с ним легко работать, или такой форвард нужен «Зениту» — если бы это было так, то обошлись бы без аренды в «Сочи».

3. Не выведет «Зенит» на новый уровень

С парой нападающих Кокорин – Дзюба в плей-офф Лиги чемпионов выйти практически невозможно. Даже если жребий в сотый раз подряд окажется удачным и не подсунет грандов из других корзин при жеребьевке групп Лиги чемпионов. Кокорин не вырос в «Сочи», а просто на время заинтересовался футболом, что с ним бывало в карьере несколько раз. Форвард крутой для России, на коротком отрезке может вообще быть лучшим в РПЛ – являлся таковым несколько месяцев назад до паузы. Однако это не значит, что в «Зените» Семака, где следования приказам на другом уровне, чем в «Сочи» у Федотова, который добавил контратакующей свободы во имя положительных результатов, Александр заиграет. Кокорин может притвориться ангелом, но останется собой. Не тот трансфер, о котором мечтают фанаты.

Мнение читателей. Возвращать Кокорина опасно?

В «Зените» может возникнуть конфликт легионеров и россиян, ведь Семак публично заявил – хочет использовать восемь иностранцев с первых минут. И сможет в новом сезоне. Да, в теории Кокорин способен заменить Азмуна в основе. Плюс Дриусси рвался в линию атаки – говорил, что не фланговый форвард, поэтому Семак может сделать рокировку, поставив Александра на левый фланг, куда смещается в «Сочи», а Дзюбу и Дриусси — в атаку. Но все варианты не делают «Зенит» намного сильнее. Им нужно найти иностранца с голами, если Азмун уезжает.

Но поскольку Семак может оставить из россиян только вратаря, правого бека и Дзюбу, то назреет конфликт. У чемпионов в заявке своих будет минимум вдвое больше, чем чужаков, а появление среди россиян Кокорина, который умеет устраивать демарши и быть непослушным, укрепит позиции россиян в раздевалке. «Зенит» уже уничтожали с помощью ревности «свои» к «чужим» имени Денисова, а Семак не потушит большой пожар. Сергей Богданович хочет вернуть Кокорина, чтобы показать коллективу, что его мнение для руководства больше не пустое место, а «Зенит» мечтает увидеть Кокорина в сборной России – тоже из принципа, чтобы москвичи не злорадствовали.

Но все эти амбиции слабо связаны с футболом и интересами «Зенита». Даже Кокорину выгоднее остаться в команде Федотова еще на сезон. В «Сочи» будет лидером, не сядет в запас (в «Зенит» может приехать Азмун 2.0 — получат Александра на лавке в роли Заболотного). Но если форвард хочет много денег без усилий, то вместо отъезда в Европу расскажет еще несколько историй об интересе итальянских клубов и заберет миллионы петербуржцев. Как показывает опыт – такие сделки самые опасные для коллективов. Футбольная выгода может быть небольшой, на уровне нескольких голов после выхода на замену, а урон – куда ощутимее.

Если бы «Зенит» действовал, исходя из собственных интересов, то даже по Дриусси поспешили принять волевое решение, ведь Себастьян может не вырасти во взрослого футболиста для плей-офф ЛЧ . Семаку также нужна замена форварда, если Азмун уходит, но результативный молодой иностранный центральный нападающий – куда более безопасный и перспективный вариант. А если Александр нужен строго на скамейку, то какой футбольный смысл? Лучше бы играл постоянно в другом клубе.

Причем тут персональную вину с Кокорина нельзя снимать. Станет свободным агентом, но может снова выбрать именно «Зенит», который в начале года показал отношение к нападающему. И, учитывая багаж прошлого, сделать вид, что Александр обычный послушный игрок для выходов на замену, не получится. Понятна мотивация всех сторон – власть или деньги, но футбольная выгода сомнительная. Дзюба и Кокорин за годы не сыгрались, а другой по стилю Азмун мгновенно преобразил атаку «Зенита» прошлой весной в чемпионскую.