«Ювентус» возобновил переговоры с Райолой по трансферу Погба

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вчера, 22:11

По информации французских СМИ , «Ювентус» начал переговоры с агентом Мино Райолой, чтобы подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как сообщает le10sport.com, стороны вновь возобновили переговоры после нескольких месяцев затишья. Источник отмечает, что Погба уже долгое время хочет покинуть МЮ , и вариант с переходом в «Ювентус», за который он выступал ранее, видится наиболее благоприятным.

Погба провел за «Ювентус» 178 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.