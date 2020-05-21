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«Ювентус» возобновил переговоры с Райолой по трансферу Погба

вчера, 22:11

По информации французских СМИ, «Ювентус» начал переговоры с агентом Мино Райолой, чтобы подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как сообщает le10sport.com, стороны вновь возобновили переговоры после нескольких месяцев затишья. Источник отмечает, что Погба уже долгое время хочет покинуть МЮ, и вариант с переходом в «Ювентус», за который он выступал ранее, видится наиболее благоприятным.

Погба провел за «Ювентус» 178 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.

Ранее появлялась информация, что МЮ готов продлить контракт с Погба.

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mihaluch
mihaluch
вчера в 22:21
Делов то договорится о цене.
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:15
Бриет Жору,нафига вам эта негра)))
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
вчера в 22:14
Опять Санта Барбара.
Vinamoinen
Vinamoinen
вчера в 22:12
Опять будет тягомотина.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:12
жуть прям какая))))
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