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Джан: «Никогда не буду играть за МЮ, поскольку я выступал за „Ливерпуль“»

сегодня, 09:55

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан в беседе со Sport Bild прокомментировал информацию о том, что в минувшем январе он мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Хавбек отметил, что он не перейдет в МЮ, поскольку в прошлом играл за главного соперника «красных дьяволов» — «Ливерпуль».

Я никогда не буду играть за «Юнайтед», потому что я выступал за «Ливерпуль». Мое сердце не позволит этому произойти. Между МЮ и «Ливерпулем» огромное соперничество.

Отметим, что ранее Джан высказался о своем опыте выступлений за «Ювентус».  

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Все комментарии
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
сегодня в 14:53
Ни когда не говори никогда,если они предлагают большая зарплата то с собой привезёшь и свою жену
Fendan
Fendan
сегодня в 13:04
Такое бывает, но лечится деньгами.
hoper
hoper
сегодня в 13:00
Помнится некий Глушаков что-то подобное говорил про Спартак , а потом всё как-то так неловко получилось
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:46, ред.
Что он о себе возомнил, МЮ он не нужен и не соответствует уровню клуба. А про свое сердце пусть молчит, иначе зачем пошел в Ювентус
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:39
ты не достоин играть в мю))))
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 11:21
Нашел чем гордится, ливерпуль без судей это жалкий бестрофейник
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:11
Может себе позволить.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:19
Принципиальный товарищ.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:16
Не будешь и не надо.
hrqyp7xcpem3
hrqyp7xcpem3
сегодня в 10:07
Лучше всё-таки не зарекаться
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:59
Помимо сентиментальной сердечной мышцы это ещё и лишнее давление на психику.
tm9exn6zr45y
tm9exn6zr45y
сегодня в 09:58
Никогда не говори некогда.
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