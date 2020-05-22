Джан: «Никогда не буду играть за МЮ, поскольку я выступал за „Ливерпуль“»

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сегодня, 09:55

Полузащитник дортмундской «Боруссии» в беседе со Sport Bild прокомментировал информацию о том, что в минувшем январе он мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Хавбек отметил, что он не перейдет в МЮ , поскольку в прошлом играл за главного соперника «красных дьяволов» — «Ливерпуль».

Я никогда не буду играть за «Юнайтед», потому что я выступал за «Ливерпуль». Мое сердце не позволит этому произойти. Между МЮ и «Ливерпулем» огромное соперничество.

Отметим, что ранее Джан высказался о своем опыте выступлений за «Ювентус».