Стоичков: «Лаутаро многому научится в „Барселоне“»

Экс-нападающий «Барселоны» поделился мнением о возможном переходе нападающего «Интера» в каталонский клуб.

Мартинес обладает большими способностями. Но он ещё многому научится в «Барселоне». У него будет такой замечательный учитель, как Луис Суарес.

У него также будет хорошее взаимопонимание с Месси, Гризманом и Дембеле.

Он очень любит соревноваться, не только забивать голы. Он прогрессирует с каждым днём. Думаю, он доказал это в текущем сезоне. Вопрос не в том, будет ли он играть или нет, важно бороться за это.

Он должен тренироваться, должен адаптироваться к стилю игры «Барселоны». Я провёл в этом клубе 8 лет, играя на левом и правом краю [атаки]. Каждый игрок может быть запасным и основным. Всё зависит от того, как ты тренировался в течение недели.