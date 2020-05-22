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Стоичков: «Лаутаро многому научится в „Барселоне“»

сегодня, 07:04

Экс-нападающий «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о возможном переходе нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб.

Мартинес обладает большими способностями. Но он ещё многому научится в «Барселоне». У него будет такой замечательный учитель, как Луис Суарес.

У него также будет хорошее взаимопонимание с Месси, Гризманом и Дембеле.

Он очень любит соревноваться, не только забивать голы. Он прогрессирует с каждым днём. Думаю, он доказал это в текущем сезоне. Вопрос не в том, будет ли он играть или нет, важно бороться за это.

Он должен тренироваться, должен адаптироваться к стилю игры «Барселоны». Я провёл в этом клубе 8 лет, играя на левом и правом краю [атаки]. Каждый игрок может быть запасным и основным. Всё зависит от того, как ты тренировался в течение недели.

Ранее бывший игрок «Интера» Луис Мирамонтес посоветовал Мартинесу не уходить из миланского клуба.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:37
Денег точно подзаработает.
marut
marut
сегодня в 07:31
Суарес кусаться научит..:)))
ОПС
ОПС
сегодня в 07:25
Если захочет
dadrail
dadrail
сегодня в 07:17
Учителей там хватает...
Mekail
Mekail
сегодня в 07:12
Ну он еще и не перешел.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:06
Там многому научат...
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