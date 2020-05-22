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Мунир о возобновлении Примеры: «Играем 12 июня? Нормально»

сегодня, 07:27

Форвард «Севильи» Мунир Эль-Хаддади прокомментировал слух о том, что чемпионат Испании возобновится 12 июня матчем «Севилья» — «Бетис».

Хм, насколько я знаю, нам ещё ничего не говорили. Если будет нужно играть, мы сыграем. Мы должны усердно тренироваться, чтобы быть в лучшей форме.

Думаю, 12 июня – нормальная дата. Четыре недели на подготовку – это уже что-то. 

Каждый из нас хочет играть, но соблюдая осторожность, ведь остановка была длительной. Это не то же самое, что и отпуск. Быть взаперти два месяца без возможности нормально тренироваться – это совсем другое. Шаг за шагом мы должны наращивать темп и делать это с осторожностью.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 07:44
Ну и мы подождём когда вы начнёте. Гыгыгы
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:39
Как раз к тому времени уже будет статистика из Бундеслиги по количеству заражённых на поле.
Накир
Накир
сегодня в 07:34
Первые игры будут ни о чем...
Мaлик
Мaлик
сегодня в 07:32
Это радует...будет футбол!
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