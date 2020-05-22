Мунир о возобновлении Примеры: «Играем 12 июня? Нормально»

Форвард «Севильи» прокомментировал слух о том, что чемпионат Испании возобновится 12 июня матчем «Севилья» — «Бетис».

Хм, насколько я знаю, нам ещё ничего не говорили. Если будет нужно играть, мы сыграем. Мы должны усердно тренироваться, чтобы быть в лучшей форме.

Думаю, 12 июня – нормальная дата. Четыре недели на подготовку – это уже что-то.

Каждый из нас хочет играть, но соблюдая осторожность, ведь остановка была длительной. Это не то же самое, что и отпуск. Быть взаперти два месяца без возможности нормально тренироваться – это совсем другое. Шаг за шагом мы должны наращивать темп и делать это с осторожностью.