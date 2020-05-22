Бернарду Силва: «Мы не можем считать, что уже прошли „Реал“»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от ответной встречи с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч между командами в Мадриде завершился победой англичан (2:1).

— Какого итога вы ожидаете после финального свистка ответной встречи? Как думаете, у «Реала» есть шансы совершить камбэк и пройти дальше?

— Всё очень открыто. Когда вы играете против такой команды, как «Реал», ни в чём нельзя быть уверенным. Мы видели много камбэков за последние годы. Посмотрите, как «Барселона» победила «Ливерпуль» 3:0, а затем уступила 0:4. Никогда не знаешь, что тебя ждёт.

Мы добились хорошего результата, мы в отличном положении, чтобы пройти в четвертьфинал. Матч будет тяжёлым, мы должны показать хорошую игру и сохранять концентрацию.

— Каковы шансы «Сити» на победу в Лиге чемпионов в этом году? Это единственное, чего Гвардиола ещё не добился с этим клубом...

— За последние три года мы выиграли в Англии всё. В прошлом сезоне мы выиграли все четыре английских титула, в этом — взяли Суперкубок и Кубок Лиги, всё ещё боремся за Кубок Англии. Но кубок Лиги чемпионов — этот тот трофей, которого жаждут и Пеп, и все футболисты. Мы знаем, что это тяжёлый турнир, но мы за него поборемся.

— И вы сразитесь с «Реалом» — королями этого турнира. Они выигрывали его 13 раз. Пожалуй, их никогда не стоит списывать со счетов.

— Конечно, нет! Никого нельзя списывать со счетов. Особенно «Реал», который 13 раз становился европейским чемпионом. Ни у кого нет такого опыта игры в ЛЧ , как у футболистов «Реала». Так что мы не можем считать, что уже прошли их.

— Вы бы предпочли, чтобы вас опекал Марсело или Менди?

— Это разные игроки. Марсело практически вингер, он постоянно атакует. Я не могу придумать лучшего крайнего защитника, чем Марсело. Менди более развит физически, и он моложе. Они разные, и Зидан по-разному использует их в каждом матче. Не мне здесь выбирать.