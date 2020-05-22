Ривалдо: «Еще рано начинать думать, что Холанд будет наследником Роналдо»

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сегодня, 08:18

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо высказался о нападающем дортмундской «Боруссии» . В частности, он отметил, что по стилю игры Холанд похож на легендарного бразильского форварда Роналдо, сообщает источник со ссылкой на Betfair.

Некоторые люди уже сравнивают Холанда с Роналдо, и в стиле их игры есть некоторые сходства. Холанд быстр, бесстрашен и забивает много голов. Вместе с тем еще рано начинать думать, что он будет наследником Роналдо.

Отметим, что ранее Ривалдо высказался о форварде «Барселоны» Усмане Дембеле.