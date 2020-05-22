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Ривалдо: «Еще рано начинать думать, что Холанд будет наследником Роналдо»

сегодня, 08:18

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо высказался о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде. В частности, он отметил, что по стилю игры Холанд похож на легендарного бразильского форварда Роналдо, сообщает источник со ссылкой на Betfair.  

Некоторые люди уже сравнивают Холанда с Роналдо, и в стиле их игры есть некоторые сходства. Холанд быстр, бесстрашен и забивает много голов. Вместе с тем еще рано начинать думать, что он будет наследником Роналдо.

Отметим, что ранее Ривалдо высказался о форварде «Барселоны» Усмане Дембеле.

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Все комментарии
lexatver
lexatver
сегодня в 20:10
Это даже звучит смешно
рус фан
рус фан
сегодня в 19:54
У Холланда техника внизу уже сейчас видно хуже гораздо чем у Бразильца, если он существенно поправит этот компонент тог да возможно и достигнет похожих результатов, но в это верится с трудом, стиль Норвежца скорее напоминает Левандовски или например Шевченко.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:08
ему так далеко что может не добраться))))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 12:06, ред.
Я ответил тебе на то, что ты по отдельным личностям судишь про уровень всего чемпионата.
А насчёт "авансы" молодым и пророчество дальнейшей крутой карьеры я и сам не сторонник этого. Скольким было дано таких пророчеств, а потом игроки превращались в весьма посредственных игроков. В памяти сейчас всплыл Эль-Шаарави, помнишь такого игрока? Ему прочили карьеру чуть ли не кручи Роналду с Месси взятых, а он в 27 лет бороздит просторы Китая. Так, как в Европе никому не нужен.
Так, что в следующий раз разделяй отдельные истории игроков и всего чемпионата в целом. Германия очень сильный чемпионат входящий в топ 4. Францию я намеренно не ставлю вровень к Англии, Испании, Италии, Германии, так как там общий уровень ниже перечисленных чемпионатов.
DXTK
DXTK ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 11:48
ну давай на Йовича посмотрим который отжигал в Айнтрахте, перешел в Реал и протух))))) чо опять мимо скажешь))))))........ я просто называю вот таких молодых как Дембель и Йович, как и Холанда сейчас, которых облизывали, а на деле оказались пустышками в больших клубах.

надесю ему еще примию голден бой не дадут, а то золотые мальчики быстро пропадают с радаров. в последнее время)))))
juvenale
juvenale
сегодня в 11:32, ред.
Холанд будет максимум наследником Левандовски
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:10
Из собственных наблюдении. Когда пишут про бразильского форварда Роналдо, а многие на полном серьёзе думают, что речь о Криштиану Роналду, то возраст определяется сам собой.
Роналдо блистал в конце девяностых - нулевых годах. Из Европы уехал в 2008 году, закончил игровую карьеру в 2011 году.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 11:00
По твоей логике АПЛ вообще дно, если судить по переходу Азара из Челси в Реал.
Не надо судить по отдельным неудачным переходам о силе всего чемпионата, тем более игроки могут просто не попасть в стиль команды, в коллектив.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 10:55
"Как до луны раком", но Кристи это привычно.....
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 10:24
Ахаха, ну да, очень низок) Дембеле просто недисциплинированный игрок
DXTK
DXTK
сегодня в 09:57, ред.
уровень немецкого футбола очень низок, Хохланд играет в Боруссии, уже видели после перехода одного от туда как пример Дембеле в Барсе......


PS Хохланд пока даже не дотягивет уровня Сульшера и Флу местных норвежских ребят))))))
beefs
beefs
сегодня в 09:20
ему до Роналду еще...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:15
Холанд ещё превзойдёт Роналдо.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:57
Да уж, нехилое сравнение!
ОПС
ОПС
сегодня в 08:53
Пока еще рано что то говорить.
38hqq6zwfcrf
38hqq6zwfcrf
сегодня в 08:25
Далеко ещё ему
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 08:25
Роналдо был бог. Нынешнему Роналду до него далеко. Гыгыгы
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