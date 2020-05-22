Ривалдо: «Еще рано начинать думать, что Холанд будет наследником Роналдо»

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо высказался о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде. В частности, он отметил, что по стилю игры Холанд похож на легендарного бразильского форварда Роналдо, сообщает источник со ссылкой на Betfair.
Некоторые люди уже сравнивают Холанда с Роналдо, и в стиле их игры есть некоторые сходства. Холанд быстр, бесстрашен и забивает много голов. Вместе с тем еще рано начинать думать, что он будет наследником Роналдо.
Отметим, что ранее Ривалдо высказался о форварде «Барселоны» Усмане Дембеле.
А насчёт "авансы" молодым и пророчество дальнейшей крутой карьеры я и сам не сторонник этого. Скольким было дано таких пророчеств, а потом игроки превращались в весьма посредственных игроков. В памяти сейчас всплыл Эль-Шаарави, помнишь такого игрока? Ему прочили карьеру чуть ли не кручи Роналду с Месси взятых, а он в 27 лет бороздит просторы Китая. Так, как в Европе никому не нужен.
Так, что в следующий раз разделяй отдельные истории игроков и всего чемпионата в целом. Германия очень сильный чемпионат входящий в топ 4. Францию я намеренно не ставлю вровень к Англии, Испании, Италии, Германии, так как там общий уровень ниже перечисленных чемпионатов.
А насчёт "авансы" молодым и пророчество дальнейшей крутой карьеры я и сам не сторонник этого. Скольким было дано таких пророчеств, а потом игроки превращались в весьма посредственных игроков. В памяти сейчас всплыл Эль-Шаарави, помнишь такого игрока? Ему прочили карьеру чуть ли не кручи Роналду с Месси взятых, а он в 27 лет бороздит просторы Китая. Так, как в Европе никому не нужен.
Так, что в следующий раз разделяй отдельные истории игроков и всего чемпионата в целом. Германия очень сильный чемпионат входящий в топ 4. Францию я намеренно не ставлю вровень к Англии, Испании, Италии, Германии, так как там общий уровень ниже перечисленных чемпионатов.
надесю ему еще примию голден бой не дадут, а то золотые мальчики быстро пропадают с радаров. в последнее время)))))
надесю ему еще примию голден бой не дадут, а то золотые мальчики быстро пропадают с радаров. в последнее время)))))
Роналдо блистал в конце девяностых - нулевых годах. Из Европы уехал в 2008 году, закончил игровую карьеру в 2011 году.
Роналдо блистал в конце девяностых - нулевых годах. Из Европы уехал в 2008 году, закончил игровую карьеру в 2011 году.
Не надо судить по отдельным неудачным переходам о силе всего чемпионата, тем более игроки могут просто не попасть в стиль команды, в коллектив.
Не надо судить по отдельным неудачным переходам о силе всего чемпионата, тем более игроки могут просто не попасть в стиль команды, в коллектив.
PS Хохланд пока даже не дотягивет уровня Сульшера и Флу местных норвежских ребят))))))
PS Хохланд пока даже не дотягивет уровня Сульшера и Флу местных норвежских ребят))))))