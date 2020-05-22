Михайлович: «Я вернулся в „Болонью“ ради болельщиков»

Тренер рассказал, почему спустя 10 лет решил вновь возглавить «Болонью».

В наше время даже самые большие оптимисты никогда бы не подумали, что мы можем играть так уверенно. «Болонья» была первой командой, которую я тренировал, и я этого не забыл. Эта команда поверила в меня тогда.

Я не люблю быть в долгу, и мне хотелось закончить начатое дело. Я вернулся из-за болельщиков. У меня всегда были прекрасные воспоминания о городе и его жителях. Когда мне позвонили из «Болоньи» в прошлом сезоне, я даже не думал отказать. Я хотел отплатить клубу.