ГлавнаяНовости

Михайлович: «Я вернулся в „Болонью“ ради болельщиков»

вчера, 20:59

Тренер Синиша Михайлович рассказал, почему спустя 10 лет решил вновь возглавить «Болонью».

В наше время даже самые большие оптимисты никогда бы не подумали, что мы можем играть так уверенно. «Болонья» была первой командой, которую я тренировал, и я этого не забыл. Эта команда поверила в меня тогда.

Я не люблю быть в долгу, и мне хотелось закончить начатое дело. Я вернулся из-за болельщиков. У меня всегда были прекрасные воспоминания о городе и его жителях. Когда мне позвонили из «Болоньи» в прошлом сезоне, я даже не думал отказать. Я хотел отплатить клубу.

Также недавно Михайлович получил 3 млн евро компенсации от «Спортинга». 

Все новости
Сетьен прокомментировал слухи о Пьяниче и Лаутаро
Сегодня, 03:35 Комментарии1
Видаль отреагировал на слова Кьеллини о проблемах чилийца с алкоголем
Сегодня, 02:35 Комментарии3
Чалханоглу: «Не боялся коронавируса с самого начала»
Сегодня, 00:17 Комментарии4
Ругани: «Я боялся, что заражу коронавирусом свою беременную девушку»
Сегодня, 00:02 Комментарии3
Игуаин: «Я подумываю о том, чтобы вернуться в „Ривер Плейт“»
Вчера, 23:40 Комментарии4
Анчелотти: «Лэмпард стал прекрасным тренером, жду того же от Терри»
Вчера, 23:15 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Akvarel
Akvarel
сегодня в 00:24
Только здоровья!
Шатаут
Шатаут
вчера в 22:04
Не болей, Синиша...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:18
Вольному воля!!!
Alpribas
Alpribas
вчера в 21:14
Пусть все получится.
Yurza
Yurza
вчера в 21:09
Удачи и здоровья!
beefs
beefs
вчера в 21:00
приятные воспоминания заставили вернуться
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100