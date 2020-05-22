Игуаин: «Я подумываю о том, чтобы вернуться в „Ривер Плейт“»

Нападающий «Ювентуса» признался, что хотел бы завершить свою карьеру в аргентинском «Ривер Плейт», за который он выступал в начале карьеры.

«Ривер» — это клуб, который дал мне все для того, чтобы развиваться. Для того, чтобы «Реал» купил меня. Но прямо сейчас я не знаю, что произойдет. Моя голова здесь [в Турине].

Команда Гальярдо очень привлекательна, у них есть качество, сила, все... Гальярдо привлек всеобщее внимание и заслужил это. Я подумываю о том, чтобы вернуться в «Ривер», а после уйти на пенсию.