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Игуаин: «Я подумываю о том, чтобы вернуться в „Ривер Плейт“»

вчера, 23:40

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что хотел бы завершить свою карьеру в аргентинском «Ривер Плейт», за который он выступал в начале карьеры. 

«Ривер» — это клуб, который дал мне все для того, чтобы развиваться. Для того, чтобы «Реал» купил меня. Но прямо сейчас я не знаю, что произойдет. Моя голова здесь [в Турине].

Команда Гальярдо очень привлекательна, у них есть качество, сила, все... Гальярдо привлек всеобщее внимание и заслужил это. Я подумываю о том, чтобы вернуться в «Ривер», а после уйти на пенсию.

Ранее появлялась информация, что Игуаин может перебраться в МЛС.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:19
Тоска по Родине заела??? А может дали понять, что пора на выход???
Yurza
Yurza
сегодня в 00:10
Давно пора.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:52
Аппетит тогда надо убавить)
beefs
beefs
вчера в 23:41
на родину потянуло
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