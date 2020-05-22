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Озбилиз: «Кинь Джано в „Барсу“ — был бы одним из лучших футболистов Европы»

вчера, 21:56

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз, ныне выступающий за ереванский «Пюник», высоко отозвался о своем бывшем одноклубнике Джано Ананидзе.

Футболисту такого типа и такого качества, как Джано, нужны определённые условия и факторы, чтобы реализовать себя в полной мере. Кинь его в «Барселону», которая подходит ему по стилю и философии, Джано был бы одним из лучших футболистов Европы. С его техникой он бы мог спокойно играть на более высоком уровне. Но когда ты играешь в футбол, когда мяч редко бывает у твоей команды, когда тебе приходится больше обороняться и играть в более силовой футбол, сложно показать все свои лучшие качества.

Джано покинул «Спартак» в январе этого года. Грузинский хавбек перешел в греческий «Анортосис». 

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 06:01
Джано в принципе кидать нельзя. Разбиться может.
Eddja
Eddja
сегодня в 01:31
Кинь Джано в Барсу и Барса будет как спартак.
Erlov
Erlov
сегодня в 00:26
В Барсу его бы никто не кинул, деревянно-стеклянный очень.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 00:26
Кинь Кержакова в Барсу - он бы пролетел мимо...
Prichal
Prichal
сегодня в 00:17
После спартака только в пердив.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 23:49
Смешно
tolctoy
tolctoy
вчера в 23:31
Больше чем зенит, ни один клуб в МИРЕ, не загубил карьер футболистов.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:22
По - моему, "кинь" в каталонский клуб игрока даже с посредственными способностями, через год - два он научится у своих партнёров пинать мячик и будет ничем не хуже их. Особенно, если ты играешь на позиции хавбека, как Джано. Яркий пример тому - Зинченко в "МС".
Брулин
Брулин
вчера в 23:09
Похоже на анекдот из серии "армянское радио".
zsb1961
zsb1961
вчера в 23:02
Сказочник!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 22:48
Ну в чем то Озбилис прав : спартак загубил много карьер игроков. Но конкретно Ананидзе растратил весь талант на баню с Глушаком и селфи в кровати с Джикией.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:40
Перебор, перебрал
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 22:34
Про "когда мяч редко бывает у твоей команды" не соглашусь. У Спартака, конечно, за годы разные стили были, но с большинством соперников в РПЛ красно-белые старались играть первым номером.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 22:33
Увидел знакомую фамилию, решил зайти)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 22:27
Озбилис дома пересел видимо....
Eddja
Eddja
вчера в 22:24
Спартак его так и кинул.
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:12
Кидать Джано последнее дело)...удачи ему...
particular
particular
вчера в 22:10
Его нельзя не кидать, не кантовать... Рассыпется..:)
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:09
Кинь-Джа-Джа...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 22:05
Ну разве он бросил бы своего пупсика?
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:05
Что курил он интересно)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:03
куда ни кинь бестолку.
Legend 6
Legend 6
вчера в 22:02
Кинь Джано в Барсу-баскетбольную, он был бы лучшим футболистом, среди баскетболистов...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:01
Это он Джано похвалил или Спартак поругал ??
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