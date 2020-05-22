Озбилиз: «Кинь Джано в „Барсу“ — был бы одним из лучших футболистов Европы»

Бывший полузащитник «Спартака» , ныне выступающий за ереванский «Пюник», высоко отозвался о своем бывшем одноклубнике .

Футболисту такого типа и такого качества, как Джано, нужны определённые условия и факторы, чтобы реализовать себя в полной мере. Кинь его в «Барселону», которая подходит ему по стилю и философии, Джано был бы одним из лучших футболистов Европы. С его техникой он бы мог спокойно играть на более высоком уровне. Но когда ты играешь в футбол, когда мяч редко бывает у твоей команды, когда тебе приходится больше обороняться и играть в более силовой футбол, сложно показать все свои лучшие качества.