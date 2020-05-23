ГлавнаяНовости

Чалханоглу: «Не боялся коронавируса с самого начала»

сегодня, 00:17

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу поделился мнением о пандемии коронавируса и возобновлении тренировок.

Теперь я меньше боюсь, но я даже не боялся, когда впервые появился коронавирус. Я надеюсь, что мы сможем начать играть снова, потому что футбол — это наша жизнь.

Индивидуальные тренировки мне не нравятся. Я скучаю по групповым тренировкам, по своим товарищам по команде, по друзьям. Мы следим за новостями каждый день, но они всегда меняются от недели к неделе, так что это трудно для нас.

Мы все еще хотим выйти в Лигу Европы и выиграть Кубок Италии. Мы хотим хорошо выступить в обоих соревнованиях.

Недавно все игроки «Милана» сдали тесты на коронавирус

Все новости
Сетьен прокомментировал слухи о Пьяниче и Лаутаро
Сегодня, 03:35 Комментарии1
Видаль отреагировал на слова Кьеллини о проблемах чилийца с алкоголем
Сегодня, 02:35 Комментарии3
Ругани: «Я боялся, что заражу коронавирусом свою беременную девушку»
Сегодня, 00:02 Комментарии3
Игуаин: «Я подумываю о том, чтобы вернуться в „Ривер Плейт“»
Вчера, 23:40 Комментарии4
Анчелотти: «Лэмпард стал прекрасным тренером, жду того же от Терри»
Вчера, 23:15 Комментарии6
Озбилиз: «Кинь Джано в „Барсу“ — был бы одним из лучших футболистов Европы»
Вчера, 21:56 Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 05:58
Лукашенко тоже так говорил
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:46
Иногда смелость граничит с глупостью
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:42
Не надо стучать себя в грудь. Всяко может случиться.
Almazny
Almazny
сегодня в 00:17
Очень смелый парень.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100