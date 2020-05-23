Чалханоглу: «Не боялся коронавируса с самого начала»

Полузащитник «Милана» поделился мнением о пандемии коронавируса и возобновлении тренировок.

Теперь я меньше боюсь, но я даже не боялся, когда впервые появился коронавирус. Я надеюсь, что мы сможем начать играть снова, потому что футбол — это наша жизнь.

Индивидуальные тренировки мне не нравятся. Я скучаю по групповым тренировкам, по своим товарищам по команде, по друзьям. Мы следим за новостями каждый день, но они всегда меняются от недели к неделе, так что это трудно для нас.

Мы все еще хотим выйти в Лигу Европы и выиграть Кубок Италии. Мы хотим хорошо выступить в обоих соревнованиях.