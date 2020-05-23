Чалханоглу: «Не боялся коронавируса с самого начала»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу поделился мнением о пандемии коронавируса и возобновлении тренировок.
Теперь я меньше боюсь, но я даже не боялся, когда впервые появился коронавирус. Я надеюсь, что мы сможем начать играть снова, потому что футбол — это наша жизнь.
Индивидуальные тренировки мне не нравятся. Я скучаю по групповым тренировкам, по своим товарищам по команде, по друзьям. Мы следим за новостями каждый день, но они всегда меняются от недели к неделе, так что это трудно для нас.
Мы все еще хотим выйти в Лигу Европы и выиграть Кубок Италии. Мы хотим хорошо выступить в обоих соревнованиях.
Недавно все игроки «Милана» сдали тесты на коронавирус.