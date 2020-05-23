ГлавнаяНовости

Ругани: «Я боялся, что заражу коронавирусом свою беременную девушку»

сегодня, 00:02

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани рассказал о своей борьбе с коронавирусом. 25-летний игрок стал первым футболистом Серии А, заразившимся COVID-19.

Мне очень хорошо, я в хорошем настроении. Я пережил странный месяц, но самое главное, что все прошло хорошо, и я считаю, что мне повезло. Все началось с некоторой доли страха, когда я услышал эту новость. Я боялся, что передам болезнь своей беременной девушке.

Чтобы быть в безопасности, я решил немедленно отправиться на базу «Ювентуса», и это было самое лучшее и самое правильное для всех решение. Я должен поблагодарить врачей за их профессионализм.

Безусловно, выход из этой ситуации дал мне и моей девушке много сил и позитивной энергии.

Все новости
Сетьен прокомментировал слухи о Пьяниче и Лаутаро
Сегодня, 03:35 Комментарии1
Видаль отреагировал на слова Кьеллини о проблемах чилийца с алкоголем
Сегодня, 02:35 Комментарии3
Чалханоглу: «Не боялся коронавируса с самого начала»
Сегодня, 00:17 Комментарии4
Игуаин: «Я подумываю о том, чтобы вернуться в „Ривер Плейт“»
Вчера, 23:40 Комментарии4
Анчелотти: «Лэмпард стал прекрасным тренером, жду того же от Терри»
Вчера, 23:15 Комментарии6
Озбилиз: «Кинь Джано в „Барсу“ — был бы одним из лучших футболистов Европы»
Вчера, 21:56 Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:05
Все правильно. Близкие люди всегда на первом месте.
Akvarel
Akvarel
сегодня в 00:23
Заботливый какой.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:05
Забота за ближнего главное.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100