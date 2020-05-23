Ругани: «Я боялся, что заражу коронавирусом свою беременную девушку»

Защитник «Ювентуса» рассказал о своей борьбе с коронавирусом. 25-летний игрок стал первым футболистом Серии А, заразившимся COVID-19.

Мне очень хорошо, я в хорошем настроении. Я пережил странный месяц, но самое главное, что все прошло хорошо, и я считаю, что мне повезло. Все началось с некоторой доли страха, когда я услышал эту новость. Я боялся, что передам болезнь своей беременной девушке.

Чтобы быть в безопасности, я решил немедленно отправиться на базу «Ювентуса», и это было самое лучшее и самое правильное для всех решение. Я должен поблагодарить врачей за их профессионализм.

Безусловно, выход из этой ситуации дал мне и моей девушке много сил и позитивной энергии.